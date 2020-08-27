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Беларусь вернула Путину место в Высшей Лиге

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

27 августа 2020, 22:05

Россия, поддержав Лукашенко, отныне несет ответственность за его садизм и насилие.

Путин, Лукашенко, Минск
Путин решил поддержать Лукашенко / kremlin.ru

Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости.

Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия. Иначе страну будет штормить.

Беларусь стала тестом для Запада, как глобального проекта, защищающего демократические ценности. Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию – эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август.

Дело не только в лицемерии западных элит. Дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы. Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания.

Кремль не может не ощущать удовлетворения. Ведь либеральные демократии признали российскую сферу влияния и вхождение в нее Беларуси.

Оптимальным для западного сообщества был бы "армянский сценарий", о чем говорят сами западные политики ( уже с ностальгией). Короче: смена режима, но сохранение Беларуси в сфере интересов России.Россия выбрала иной сценарий: сохранение Беларуси в сфере притяжения России при сохранении Лукашенко.

Президент Путин в интервью 27 августа поддержал Лукашенко, пообещав ему "резерв из сотрудников правоохранительных органов" в случае, если ситуация будет "выходить из-под контроля". Это путинское предупреждение и Западу, и белорусской оппозиции: "Вы получите по рукам".

Читайте такжеПутин официально объявил, что готовит вторжение в БеларусьКремль счел возможным застолбить свою позицию "главного" по региону. Настроения в России, судя по тому, что 57% российских респондентов поддерживают Лукашенко и только 25% положительно относятся к протестующим (опрос Левада- Центра), подкрепляют кремлевский выбор. Путин развеял сомнения: Москва Лукашенко не сдает. Пока!

Немедленно возникает вопрос: неужели российский "резерв" будет десантирован, когда на улицы белорусских городов выйдут сотни тысяч? Или это угроза, которая должна потушить протест? Скорее всего, Путин надеется (уверен?) что белорусы не будут испытывать судьбу. А если они решатся?Тем временем, Беларусь становится для Москвы испытанием. Так, неясно, насколько обоснована ее надежда на смирение загнанного в угол зверя. Лукашенко не похож на лидера, который будет ползти к Кремлю на коленях. Он будет юлить, врать, шантажировать. Где гарантия, что он не устроит провокации на границах со странами НАТО, отвечать за которые придется Москве? Ясно, что в случае угрозы его власти он устроит "разбой" с "экстремистскими элементами". Ведь Путин уже стал заложником всенародно данного обещания его поддержать.

Конечно, Кремль будет размышлять о замене Батьки. Ведь он продолжит испытывать путинское терпение. Явно не лучший вариант для контроля над страной –вассалом. Но замена - дело будущего.

Поддержка Лукашенко означает, что Россия берет на борт белорусскую экономику и должна оплачивать его насилие.

Шокирует молниеносная помощь, которую Москва обещала Лукашенко: Путин собирается рефинансировать белорусский долг (1 млрд долл). Готовы ли к этому российские налогоплательщики? Обеспечив себе Беларусь в качестве страны-буфера, Россия получает страну-банкрота. Какая стратегическая мощь!Было бы даже странно, если бы поддержка Лукашенко со стороны Кремля не спровоцировала бы у белорусов антироссийских чувств. В этом случае конфликт между властью и обществом в Беларуси превращается в геополитический кризис, когда белорусы поставят под вопрос "братские отношения" с Россией.

Россия, поддержав Лукашенко, отныне несет ответственность за его садизм и насилие; за истерзанных, задержанных, пропавших без вести. Россия несет ответственность за его готовность превратить Беларусь в сталинградский плацдарм войны с Западом.

Читайте такжеПогружение в нищету: почему Беларуси пора готовиться к украинскому сценариюБеларусь позволила Путину вернуть место в Высшей Лиге. Куда теперь глобальному Концерту без российского президента. Но нам еще предстоит узнать цену умиротворения Беларуси.

Впрочем, не будем списывать Запад. Да, либеральные демократии не решили белорусскую проблему. Но Беларусь имеет в Европе лоббистов в лице балтийско-нордического блока плюс Польша. Десятки тысяч людей в Литве, которые встали в живую цепь, чтобы поддержать белорусский протест, - это фактор моральной силы. Западная машина разворачивается медленно. Но остановить ее трудно, когда она начнет движение. Вопрос в том, готова ли она начать движение. Вопрос в том, сколько белорусам ждать, пока машина начнет движение!

А пока мир будет смотреть на Россию через призму Беларуси. Коль скоро Кремль взял на себя роль "решальщика" и приготовил для белорусов силовой "резерв".И еще: как Кремль может помочь разрешить конфликт между народом и диктатором в Беларуси, если не может разрешить свой конфликт с народом в Хабаровске?! Или Беларусь - репетиция перед решением российских проблем?

Лилия Шевцова Владимир Путин Александр Лукашенко протесты в Беларуси
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