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Почему украинцам не стоит сильно надеяться на вакцину от Covid-19

Вадим Аристов

Стратег, инфекционист, консультант по управленению изменениями

13 ноября 2020, 06:54

Какова судьба Украины, и когда вакцина может появиться у нас – это открытый вопрос.

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Даже если Украине кто-то подарит или продаст вакцину, завезти ее сюда будет просто невозможно / Reuters

Компании Pfizer и BioNTech заявили о существенном прогрессе в разработке вакцины от Covid-19, над которой они работают совместно. Как заявляют производители препарата, промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт этих компаний на 90% эффективен.

И хотя такие новости действительно обнадеживают, это сообщение еще не означает, что у человечества уже есть вакцина от Covid-19. Но мы – за полшага до ясности и победы. По словам производителей, к концу третьей неделе ноября они начнут процедуру ранней регистрации вакцины в США.

Стоит признать: это событие полностью все меняет. Теперь иными будут, в частности, и риторика экспертов, и поведение правительств стран. Ведь до этого сообщения, по сути, речь шла о том, что нам придется бесконечно сидеть на карантине, и было не понятно, будут ли работать вакцины. Сегодня же появился "свет в конце тоннеля".

Теперь перед правительствами всех стран стоит задача – преодолеть эту зиму с как можно меньшими человеческими потерями из-за вируса.

В принципе, остается не так долго ждать: уже весной-летом 2021 года можно надеяться на появление действительно доступной вакцины. Хотя бы в развитых странах...

Когда вакцина может появиться в Украине

Это открытый вопрос. К концу уже этого года Pfizer обещает предоставить Соединенным Штатам 30-40 миллионов доз. Учитывая, что на одного человека нужно две дозы, получается, что пока что даже Штаты получат мало вакцины, чтобы быть в состоянии обеспечить ею наиболее уязвимые группы населения.

Когда наблюдаешь за поведением правительств других стран, становится очевидным, что Украина действует с опозданием, очень отстает. Например, Великобритания уже заключила контракты на 340 миллионов доз вакцины от шести производителей. Так же и США уже имеют подписанные контракты с шестью производителями на 600 миллионов доз с перспективой увеличить их количество до 1,6 миллиардов доз.

То есть сейчас Украина должна не вести переговоры о возможности получения вакцины вообще, а говорить уже о конкретных цифрах – сколько доз обеспечило украинское правительство нашим согражданам.

Сегодня же не известно о том, чтобы Украина хотя бы с кем-то заключила контракты. Пока что звучали только слова о намерениях, которые ничего не значат.

Пока Украина делает ставку на глобальную инициативу COVAX. Но этого недостаточно. Ведь речь идет о том, сколько времени страна будет оставаться под угрозой и ударом Covid-19. Все мощности "первопроходцев" заранее выкуплены. Поэтому с этой проблемой нужно работать на высоком уровне: и президент Зеленский, и премьер-министр Шмыгаль должны активно общаться с производителями и пытаться выкупать вакцину заранее.

Все будет делаться, как и всегда, в последний момент

С вакциной производства Pfizer и BioNTech есть и другой важный нюанс. Эта вакцина требует особой инфраструктуры холодного хранения – ultra cold chain. При этом речь идет о глубокой заморозке вплоть до -70 градусов. Причем имеются в виду не только условия хранения вакцины, а вся цепочка от момента отгрузки производителем: транспортировка до аэропорта, перевозка в самолете и далее, вплоть до конкретного кабинета, где вакцина будет вводиться человеку – на всех этапах вакцина должна храниться при такой температуре.

В Украине сейчас чисто технически нет возможности даже в аэропорту гарантировать эти необходимые условия.

В свое время я завозил в Украину одну из тест-систем для Центра общественного здоровья, поэтому хорошо знаю, насколько беспорядочно и разгильдяйски в нашем аэропорту относятся к перевозке такой холодовой продукции. Даже если ты за все платишь наперед, договариваешься обо всех необходимых условиях, далеко не всегда эти условия соблюдаются. Известна история с вакциной от полиомиелита, которая была подарена Украине Канадой: вакцину разморозили на таможне, а дальше у детей, которых вакцинировали, были проблемы.

Читайте такжеУкраине не поможет усиление карантина и новые ограниченияЕсли бы это было разгильдяйство только аэропортов (в одном месте эту проблему еще можно было бы как-то решить), а ведь здесь речь идет о целой цепочке хранения-транспортировки. То есть нужно иметь фризеры глубокой заморозки. Например, Германия об этом уже думает наперед и строит нужную сеть. А в Украине об этом никто не знает и не задумывается. Наверное, все будет делаться в последний момент, как это было с медицинскими масками, которые мы бросились искать тогда, когда их все вывезли, как это было с поиском лабораторий для обработки тестов на Covid-19, как это есть сейчас, когда мы бросились искать кислородные баллоны... Похоже, так будет и с вакциной.

Возможно, вакцину Украине кто-то и подарит или продаст, однако завезти ее сюда будет просто невозможно.

Конечно, существует вероятность, что найдут технологию, которая стабилизирует вакцину, и ее можно будет хранить при более высокой температуре. Но мы все равно должны готовиться к тому, что этого не произойдет: каждая область Украины должна иметь хотя бы один вакцинальный пункт с фризером глубокой заморозки, который бы еще и имел достаточную вместимость.

Вадим Аристов, инфекционист, стратег, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда

Вакцина инфекционист коронавирус в Украине COVID-19 Вадим Аристов вакцина от коронавируса
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