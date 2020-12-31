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Главный провал Зеленского в 2020 году

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

31 декабря 2020, 08:33

В следующем году в Украине могут пройти досрочные парламентские и президентские выборы.

Зеленский
За один год Зеленский умудрился растерять беспрецедентно высокую поддержку общества и мощное однопартийное парламенсткое большинство / УНИАН

Главным провалом украинской власти в 2020 году стало резкое ослабление президентской власти. Такого не было ни при Порошенко, ни при Януковиче, ни при Кучме (Ющенко сознательно пропускаем): каждый из них укреплял свою власть, усиливая влияние на Раду, Кабмин, общественное мнение и СМИ. Однако президент Зеленский, обладая на старте огромнейшей электоральной поддержкой (73%) и мощным однопартийным большинством в парламенте, все это растерял за год практически полностью.

В итоге, сама Администрация президента скукожилась, как шагреневая кожа, до Офиса президента, внутри которого существуют лишь президент и его "спаситель" Ермак, а рейтинги президента скатились с 73% до меньше 30%. Хотя и это очень высокий показатель, учитывая, что Зеленский проявляет себя как бездарный политик, премьеры меняются, а авторитет Верховной Рады падает. При таких условиях иметь 30-процентную поддержку населения – это еще не конец жизнерадостного президентства Владимира Зеленского.

Украинские политики и олигархи привыкли к тому, что главный человек в стране – это президент, а самая огромная власть – президентская. Главный же результат политического развития Украины в 2020 году – это резкое ослабление президентской власти. В таких условиях исполнительная ветвь продемонстрировала свою полную неспособность бороться с эпидемией коронавируса. Нынешний Кабмин – один из самых слабых в нашей истории.

Зеленский зажат в тиски

После парламентских и местных выборов в Украине сформировались два мощных полюса, которые давят Зеленского: с одной стороны, Медведчук и ОПЗЖ, с другой – Порошенко с Европейской солидарностью. За первыми – мощные СМИ, вторые приватизировали национал-демократический и националистический электорат на западе страны.

Читайте такжеТри главных провала-2020: как власть заминировала экономикуЭти два полюса с каждым днем все сильнее зажимают Зеленского и его политический лагерь. При этом у президента нет явно выраженного электората, а, значит, в ближайший год он будет растаскиваться другими политиками. За 2020 год Медведчук и Порошенко существенно усилились – не в электоральном плане (выборы показали, что они оба уже достигли своего электорального максимума – ни один, ни второй не получат больше 15%), а в политическом – с ними считаются и олигархи, и Москва, и Запад. Наконец, у них мощнейшие средства массовой информации.

Неудивительно, что Зеленский постоянно проигрывает двум этим игрокам.

Потеря управляемости

В 2021 году главным вызовом, который будет стоять перед командой Зеленского, станет усиление неформальной федерализации Украины. Стало очевидным, что местные власти все меньше оглядываются на Киев и все меньше с ним считаются. Последний пример: локдаун выходного дня, объявленный Кабмином.

Это не приведет к расколу страны. Ведь ни Днепру, ни Харькову, ни Львову, ни Киеву некуда двигаться – их не перенесешь ни в Москву, ни в Европу. Но в Украине придется формировать новый политический ландшафт. Грубо говоря, Зеленский оказался политическим джокером, который разваливает устоявшуюся ранее политическую конституцию.

Досрочные президентские выборы

В 2021 году вероятны не только досрочные парламентские выборы, но и досрочные президентские. Хорошо видно, что у президента, запутавшегося в своих интригах с олигархами, нет своего политического курса, своего видения будущего государства. Все это разрушает украинский политический ландшафт.

Читайте такжеПогружение в пучину: что ждет гривну в 2021-омПротесты, в результате которых президент мог бы потерять власть, маловероятны. Но Зеленский может уйти и по собственной инициативе. Хорошо видно, что он устал, что тоскует по новогодним корпоративам и концертам, по блестящим анекдотам и ярким фразам. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу".

Что касается возможных досрочных выборов Рады, то в результате таковых Зеленский получит другой парламент. Хотя и нынешняя Рада уже потеряна им. Уже тот факт, что спикер Верховной Рады Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом. Просто Зеленский не понимает, что, раз у парламента есть собственная альтернативная позиция по решению конституционных споров, это уже ущемляет его политическое господство – он уже не главный в государстве.

Не исключено, что завтра появятся новые политические проекты, возглавляемые, тем же Разумковым или Дубинским. Ведь они и сейчас ставят себя на один уровень с президентом. Такого в Украине не было ни разу: если Кучма заявлял какую-то позицию, то не появлялся свой "разумков" или "дубинский" с альтернативным мнением; если Янукович вносил какой-то законопроект, то ни глава ВРУ, ни даже самый дерзкий депутат не мог выдвигать альтернативные проекты.

Так что в случае досрочных парламентских выборов рыхлый центр, составляющий электорат Зеленского, будет продолжаться дробиться.

Виктор Небоженко, директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог, специально для Главреда

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