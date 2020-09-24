Как российские пропагандисты опозорились на "военных учениях"

Министр обороны РФ Шойгу и Путин

Сегодня ночью обнаружил очень смешной фейк Министерства обороны Российской федерации, который раскрывает тупость российской пропаганды и полную бездарность российских генералов, неспособных организовать боевую подготовку своей артиллерии!

В трендах ютуба появился ролик от 17 сентября с интригующим названием - "Отработка новой тактики групповых ударов САУ "Гиацинт-С". Такое нельзя пропустить - ведь "Гиацинт" - это пушка с большой дальностью стрельбы, и по названию я подумал, что это что-то важное - например, противник отрабатывает контрбатарейный огневой налет по не плановым целям по данным радара и дрона. Ну да, ну да...

Но когда я открыл видео, то увидел, что вопреки рассказу пропагандистов о "новой тактике", это ролик вовсе не новый - это повторение репортажа от 6 сентября 2019-го года с новой начиткой! Ролик-2019 также раскручивался российскими пропагандистами в ютубе, но с другим названием - "массовая артстрельба прямой наводкой"! То есть российская пропаганда совсем обленилась в промывании мозгов русскоязычному зрителю - они даже не ездят снимать новое, а под тоже самое видео годами разную начитку подкладывают!

Читайте такжеВ России на учениях сбили истребитель Су-30 – СМИА теперь расскажу, что ролики раскрывают слабость подготовки российских артиллеристов. Обратите внимание на постановку задачи - 152 мм самоходные пушки с дальностью стрельбы до 47 км, отрабатывают задачу... стрельбы прямой наводкой по танкам на дальность до 2 км!

Полный бред! 152 мм "Гиацинты" совершенно не приспособлены для выполнения такой задачи, и никогда не будут делать этого на войне. Это орудия для поражения целей в глубине боевых порядков, а не не на передовой. У них очень низкая скорострельность, и на видео показано, как медленно расчеты заряжают орудия вручную (кстати, странно, ведь у "Гиацинт-С" есть досылатель, но, возможно, он вышел из строя). У этих САУ значительное время подготовки к стрельбе, они не могут применяться как противотанковые орудия, они очень уязвимы и на дальности в 2 км будут поражены всеми видами вооружений.

Отдельно хотелось отметить экипировку российских военнослужащих - старая форма, старые шлемофоны. Для всех военных эти фейковые сюжеты - показатель не мощи российской армии, а ее огромной слабости и непрофессионализма.