Киевский террорист - последствие действий Зеленского

Захват банка террористом не похож на постановку

Якби історія з київським терористом була постановкою, то, імовірніше за все, цим займався б особисто Аваков. Але замість нього до будівлі пустили СБУ, у якої є спеціальний підрозділ "Альфи", які оцінили ситуацію, з’ясували, що немає загрози вибуху і спрацювали блискавично. Ніякого спектаклю на цілий день не було, як і телефонних дзвінків Зеленського чи відосиків з проханням подивитися якийсь фільм.

Тому за тих обставин і за наявності на місці СБУ, а не поліції, можна стверджувати, що це реальний випадок, а не постановка. Найімовірніше, це звичайний вчинок неадекватної людини, яка вирішила зробити щось для себе – або отримати грошей, або просто зробити себе знаменитим.

Читайте такжеПочему силовики сами виноваты в терактах в УкраинеАле що спровокувало цього чоловіка до цих дій і чому раніше, багато років поспіль у нас чогось подібного практично не було? Тут відповідь очевидна – сталося те, що називають "відкриттям скрині Пандори", бо за короткий проміжок часу сталося аж три теракти підряд.

Перший з них, у Луцьку, був примітивним. І це, на відміну, від дій київського терориста, більше схоже на постановку, яка, цілком можливо, була вигадана в Офісі президента для того, щоб уся країна на цілий тиждень забула про перемир’я на Донбасі, про яке домовлялися у Мінську у той же час. Адже навіть якщо взяти до уваги висунуті терористом вимоги, то одразу було зрозуміло, що їх ніхто не виконає.

Власне, відкрив цю скриню Пандори сам Володимир Зеленський, бо зробив те, що є абсолютним табу - особисто вступив у перемовини з терористом. А це – чи не найбільше стимулює терористичну діяльність в країні. І наслідки втручання президента проявилися вже через тиждень після Луцька, у випадку з полтавським терористом. Бо до нього прийшло розуміння - якщо захопити заручників, із тобою панькатимуться і вестимуть довгу і нудну гру. І випадок у Києві – черговий, але навряд чи останній теракт.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда