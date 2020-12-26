Конфетно-букетный период у Зеленского с народом закончился

Рейтинг Зеленского падает / УНИАН

Последние данные "Рейтинга" подтверждают тенденцию, что конфетно-букетный период с народом у "Слуг народа" закончился. Ожидание, что "вот-вот все поменяется надо подождать", который растянулся на год, закончился и начинается разочарование и поиск тех, кто решит нарастающие проблемы в стране.

Итак, как и ожидалось, рейтинг доверия Зеленского начинает падать и, естественно, расти антирейтинг. По сравнению с сентябрем, он снизился практически на 4%. Этого и следовало ожидать, учитывая все события, которые происходили за осенние месяцы и начало декабря.

Обострилась ситуация с ФОПами, а Зе-команда на это никак не реагирует, наоборот, еще больше усугубляет своими заявлениями (заявление Арахамии, типа — ну что еще этим ФОПам нужно, мы и так пошли на компромисс). Падением экономики, полной вакханалией и нежеланием решать вопросы с вакцинированием (см. интервью Зеленского американскому изданию о том, что Украину Запад не ставит в приоритет по вакцинированию, а вопросы у нас не решаются), совершенно неадекватным бюджетом и прочим выкручиванием рук медицине, образованию и другим социальным сферам в бюджете следующего года. Но зато увеличением финансирования силового аппарата, государственного аппарата, но и дорог. Куда без них.

Читайте такжеПутем предшественников: почему Зеленский стремительно теряет рейтингИ политические расклады начали меняться. Президентский рейтинг сместил свои приоритеты. Набирает обороты Бойко с Медведчуком (в сумме они имеют почти 18%).

Тимошенко со "Батькивщиной" нарастила рейтинг до 10%. Здесь выносим в знаменатель талант кризис-менеджера самой Тимошенко, которая управляла правительством именно в кризисные периоды экономики Украины. Многие это помнят. Особенно ее электорат. К тому же, у нее стабильный электорат, к которому примыкают разочаровавшиеся в Зеленском и Ляшко.

Немного вырос и Порошенко — 14%. Снова на политическом Олимпе "рояль в кустах" — появился Гройсман. У него рейтинг в сравнении с сентябрем вырос почти в два раза — с 3,6% до 6.4%. По сравнению с Зе-премьерами, он выглядит весьма даже вменяемым главой Кабмина, способным управлять экономическими процессами.

Активно подсиживать шефа стал спикер Разумков, который в отличие от Зеленского наращивает рейтинг с 2,7 до 4,1%.

Немаловажную роль в обвале рейтинга Зеленского и его команды сыграл и Кабмин Шмыгаля, который упорно продолжает танцевать на граблях своего предшественника Леши-самокатчика.

Читайте такжеПочему падение рейтинга ничем не грозит Зеленскому и его партииПлюс — показательным был результат местных выборов. Тимошенко показала второй результат после "Слуг", а Гройсман взял Винницу и область. Бойко с ОПЗЖ показал хорошие результаты на условном юго-востоке и отправил в нокаут кандидата от Зе-команды на мэрских выборах в родном городе президента.

В общем, "Слуги" вместе со своим Кабмином пытаются зацепиться за стремительный уходящий от них поезд (рейтинг). И, как говаривал один из украинских комиков, "Поїзд їде — воно лізе". Ну, как-то так.

Судя по всему, досрочные парламентские выборы — очень даже реальная действительность, результаты которых просчитываются уже сейчас.

Страшно, но весело. Такой хоровод у нас получается под Новогодней елкой…