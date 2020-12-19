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Майданов в Украине больше не будет

Андрей Головачев

политический эксперт

19 декабря 2020, 06:54

Протесты ФОПов не перерастут в майдан по одной простой причине.

Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря
Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря / Reuters

После "успеха" Евромайдана, когда прогнали Януковича, у значительной части украинского общества создалось впечатление, что отныне улица, толпа, благородный народный гнев всегда могут сменить своих руководителей, когда пожелают. Достаточно выйти на Хрещатик, пожить в палатках 3-4 недели, поорать на сцене "Банду геть", захватить пару общественных зданий и дело сделано.

Это было отчетливо видно во время исторического прорыва через границу Михо и его безумных попыток одним махом завалить Порошенко, найдя финансирование и собрав вокруг себя авантюристов и плебс.

Приблизительно по такой же схеме пытались действовать и ФОПы. Но не вышло: аваковские бойцы действовали быстро и решительно, пресекая любые попытки создать палаточный городок, вокруг которого могли бы накапливаться все недовольные положением в стране.

Однако Украина исчерпала свои лимиты на майданы, как только подписала Соглашение с Евросоюзом. Дело было сделано! Отныне майданов больше не будет, Запад их не позволит. Правильно это или нет, - это другой вопрос, - но просто не позволит.

Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командыУкраина проделала свою работу, отмайданила сколько было необходимо и вошла в "дружную семью европейских народов" , где.... никакие майданы не допускаются. Всякая махновщина, гуляй поле, вольница и Запорожская сечь отныне будут жестко пресекаться Западом. И уже пресекается - вспомним как Запад холодно прокомментировал Михо-майдан, после чего Аваков разогнал палаточный городок, а Порошенко выкинул Саакашвили из Украины. Запад промолчал, дав понять, что одобряет такие действия.

Отныне протестовать в Украине можно, майданить - нет.

Украину стараются постепенно привести в чувство, объясняя, что расставлять палатки, готовить шашлыки и жечь шины - это неправильно, что балаклавы надевать нельзя, перекрывать улицы - тоже, что, если власть не нравится и жить тяжело, то надо терпеть и менять власть на выборах или подавать в суд на конкретных чиновников.

Кто поймет сразу - хорошо, кто не поймет - с тем проведут воспитательную работу.

Ах, суды коррумпированные ? Ну, так создавайте честные суды. Сами! Только не на майданах! Выходите и протестуйте, давите на власть. Не хотите выходить - ваше право, но не жалуйтесь тогда на бедность.

Выбирать не из кого? Ну, так объединяйтесь, создавайте свои политические партии , агитируйте и побеждайте на выборах, а не ищите героев - спасителей из числа своих феодалов, клоунов и шутов.

Читайте такжеВо всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричьТребуйте местного самоуправления и занимайтесь делами своей общины, контролируя каждую общественную копейку.

Не хотите объединятся и самим улучшать свою жизнь - можно уехать на заработки в Польшу или Россию, но оставите без пенсии нынешних пенсионеров и сами в старости будете без пенсий.

Вот, собственно, и вся суть западной демократии, так сказать, на пальцах, за которую и проводили майданы.

Без дипломатической и моральной поддержки Запада свалить власть с помощью майданов невозможно. И это, кстати, делает любого нашего президента и любое правительство лояльным Западу, как защитнику от попыток олигархов завалить власть с помощью недовольного плебса.

Поэтому майданов больше не будет. Точнее, если все-таки он произойдёт, то он будет последним. И это будет означать, что Запад махнул рукой, уже более не верит, что Украина жизнеспособна, может выйти из состояния failed state и ее надо отключать от аппарата искуственного дыхания. После последнего майдана будет международная конференция, которая будет определять судьбу Украины

Но пока так вопрос не стоит. Ещё есть запас прочности.

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