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Почему события 2014-го года нельзя назвать революцией

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

22 ноября 2020, 08:44

О революции, "новом, дивном мире" и нашем будущем.

День достоинства на Евромайдане
День достоинства на Евромайдане / УНИАН

Годовщина событий на Майдане в 2014-м году еще долгие годы будет пробуждать в нас фантомные боли прошлого.

С Майданом 2004-го года было проще – политики, ставшие тогда выгодополучателями перезагрузки власти, превратили все в фарс, а сами события обросли огромным слоем шуток и мемов, вроде "Ющенко-пчеловода". Не было крови, соответственно и был возможен ехидный оскал политических элит.

События 2014-го года иные. Много крови, много утраченных территорий. Фарса не будет. Вместо него, в 2014-2019 - пять лет коллективной психофуги, когда психика не справляется с реальностью и формирует альтернативную реальность, мистифицируя и сакрализируя те события.

Никто не хочет сказать правду – десятки людей в центре Киева погибли, чтобы к власти пришли реваншистские элиты, которые были оттерты Януковичем на "задник" украинской политики.

И эти элиты не могли не знать, что своими действиями они создают условия для внешней агрессии, точно также как, например, радикальные политические элиты Кипра в 1974 году не могли не знать, что, совершая военный переворот, они дают Турции повод для вторжения на остров. Хотя идеология того кипрского переворота тоже опиралась на народные требования – "энозис", воссоединение с исторической родиной – Грецией.

Читайте такжеПобедил не Майдан, а сцена МайданаСобытия 2014-го года нельзя назвать революцией, ведь под этим термином подразумевается кардинальная перезагрузка системы отношений в обществе к средствам производства и процессу распределения национального дохода.

Революция должна была завершиться национализацией крупнейших ФПГ, добывающих отраслей и энергетики, изменением пропорций распределения ВВП в пользу широких социальных слоев. А завершилась – "национализацией" банка с гнилыми активами, тарифной шоковой терапией и ростом роли ФПГ, к которым добавился еще и пресс внешних кредиторов.

Социальные лифты так и не заработали, вместо них мы увидели точечную работу социальных "катапульт", забрасывающих для видимости народовластия на вершину политического Олимпа очередного "казака Гаврилюка".

Реваншистские политические элиты, которые разменяли свой приход к власти на активацию геополитических рисков для всей нации, не смогли даже использовать огромную кинетическую энергию миллионов людей для проведения быстрых реформ, целью которых было бы не обогащение кучки людей, стоящий на сцене, а создание новой концепции социального блага. Эту энергию растворили в военных котлах.

Они говорили "куля в лоб", а на самом деле, сыграли в "гусарскую рулетку", вот только дуло револьвера с одним патроном в барабане они приставили ко лбу целой страны.

Период, когда Украина могла договориться с Европой о максимальных торговых преференциях бездарно упустили, потому что европейцы очень быстро поняли, с какими "джентльменами" имеют дело на переговорах.

Символ прошедших лет – европейский вектор интеграции в преамбуле нашей Конституции и так называемые голландские правки в текст соглашения об ассоциации Украины и ЕС, которыми нам отказали и в интеграции, и в получении военной и финансовой помощи, и в легальном трудоустройстве в европейских странах.

Читайте такжеПочему Майданы не приблизили Украину к ЕвропеВ этом плане, реваншистские элиты, объединенные кровью в круговую поруку нужно было обязательно сносить, что и произошло в 2019-м году с избранием президента Зеленского.

Ведь они и дальше бы уводили нас в свою измененную реальность, лишь бы только ни у кого не возник вопрос об их персональной ответственности за то, что они своими руками открыли ящик Пандоры и выпустили на страну целую лавину бедствий.

Симптоматично, что нынешняя годовщина началась под знаком расследования хищений при строительстве музея "Революции Достоинства", ведь подобные факты лишь в очередной раз подчеркивают, что те события всегда использовались людьми, приватизировавшими "достоинство" и оставившими "революцию" для всех остальных, лишь для примитивного воровства на горе и убытках.

Если бы не электоральная революция 2019-го года, мы бы и дальше продолжали погружаться в жуткую антиутопию в стиле оруэлловского романа "1984".

Перезагрузка власти дала нам возможность разорвать оболочку психофуги, чрезвычайно вязкий "раствор" которой был замешен на крови.

Если ты находишься в сознании и в реальном мире – у тебя всегда есть шансы на движение вперед, даже в пандемию и кризис. Измененная реальность 2014-2019 таких шансов нам не оставляла.

Революция достоинста Алексей Кущ
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