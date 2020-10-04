Польша превратилась в насос по выкачке кадров из Украины

Все больше украинцев перебираются на работу в соседние страны, спасаясь от безработицы дома.

Уже привычно слуги народа перекладывают свои социально-экономические обязательства на местных работодателей, которые в условиях коронакризиса с ними вряд ли могут справиться.

Что остается делать работящим и не боящихся различных трудностей украинцам, чтобы прокормить свои семьи? Понятное дело, если на родине не создаются рабочие места, то приходится вливаться в многочисленные ряды трудовых мигрантов, которые сейчас, например, работают в Польше.

В этой связи Нацбанк Польши приводит вот такие официальные данные:

1. Среднегодовое количество украинских трудовых мигрантов, работающих в Польше, достигает 800 тыс. человек (хотя глава МИД Польши сообщал, что на территории его страны работает до 2 млн. украинцев).

2. Масштабная миграция из Украины в Польшу привела к увеличению темпов роста экономики Польши на 0,3% - 0,9% ежегодно.

Читайте такжеУкраинцев ждут два тяжелейших удара уже в октябре

3. Украинцы работают на 20% всех польских компаний, и около 450 тыс. украинских трудовых мигрантов платят в Польше социальные взносы.

4. Трудовые мигранты из Украины уменьшили уровень безработицы в Польше и увеличили предложение рабочей силы в стране на 5%.

В заключение только один вопрос: политику какого государства реализует у нас в стране Кабмин Шмыгаля, клятвенно обещавший создать в текущем 2020 г. 500 тыс. новых рабочих мест в Украине, но ничего для этого не сделав?