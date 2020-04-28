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Поумнеет ли украинский избиратель

Андрей Головачев

политический эксперт

28 апреля 2020, 12:31публикуется на языке оригинала

Все зависит от результатов правления нынешнего чудотворца.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

То, что Зеленский стал президентом, в какой-то мере закономерно. В том варианте демократии, который сейчас прочно утвердился в Украине, - т.е. охлократии, - нечто подобное неизбежно должно было произойти. Вместо Зеленского олигархи запросто могли бы раскрутить, скажем, доктора Комаровского. Или какого-то киборга, или проститутку с Окружной, или блогера, телеведущего. Неважно. Собственно, недалекий и туповатый Кличко, который вполне мог стать президентом, если бы на него поставили олигархи, был уже предтечей Зеленского. Уже тогда, 5 лет назад, было понятно, что народ созрел для игры в русскую рулетку.

Зеленский - это концентрированное выражение иррациональной веры в чудо, которое присуще любому охлосу. Если охлос составляет большинство общества, - как сейчас в Украине - то вся политика становится иррационально-религиозной. Сопротивляться электоральной вере в чудо - если она уже возникла, - практически невозможно. Когда плебс настойчиво требует чуда, то самое лучшее это дать ему то, что он требует. Иначе будет еще хуже.

Поэтому, когда Зеленский 31 декабря выдвинул свою кандидатуру и его рейтинг сразу же стал стремительно расти, я привел выдержку из справочника по психиатрии:

Читайте такжеЗеленский сломался и больше не хочет быть реформатором"Если вы никак не можете избавить людей от их навязчивых иллюзий , то просто дайте им возможность попытаться осуществить эти иллюзии на практике. Людям быстро станет очень больно, они будут страдать и мучатся, но одновременно начнется процесс выздоровления и освобождения от иллюзий. Для тяжелых форм заболевания это практически единственный способ лечения"

Однако, самый главный вопрос: "Избавится ли украинский охлос от своих иллюзий после правления Зеленского?", остается пока открытым.

Все зависит от результатов правления нынешнего чудотворца. Рискну предположить, что если Зеленский просидит весь срок, то очень высоки шансы, что охлос несколько поумнеет. Или, как минимум, задумается, потому что будет, действительно, очень больно.

Ну, а так как гарантии этого никакой нет, то олигархи приступили к кастингу на нового чудотворца, который сменит Зеленского. Желающих уже хоть отбавляй!

Правда может так случиться, что после потешного правления Зеленского народ рассвирепеет и потребует "Порядка!". Ну, что ж, власти удовлетворят и этот его каприз. Народ получит "порядок" ...по голове.

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