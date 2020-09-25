Путин доказал, что рядом с Навальным он - заурядный дебил-хулиган

Президент России Владимир Путин / Reuters

Сегодня стало известно, что пока Навальный лежал в коме, Путин наложил арест на его квартиру-трешку на окраине Москвы (за долги).

Когда я прочел эту новость, неожиданно для самого себя обрадовался. Сначала даже не понял, чему именно радуюсь - все-таки у человека отбирают его дом.

Но потом (вроде бы) понял.

Это воровство (иначе его и назвать трудно) - это жест отчаяния, фактически означающий признание своего полного поражения - морального, этического, интеллектуального, социального.

Постаревший хулиган с золотым зубом, бывший "хозяин раёна" с таким же чувством выцарапывает слово "х*й" на новом кадиллаке Васи из соседнего подъезда, который раньше был ботаном и хлюпиком, а теперь вдруг стал крупным банкиром.

Читайте такжеПутин своими руками сделал Навального следующим президентом РоссииЭто же вопль бессильной злобы. Это ужас осознания того, что в долгую эта игра уже проиграна по всем фронтам.

Если бы оппозиционер был Кремлю так же безразличен, как об этом говорит Песков, от воровства квартиры удержались бы. Но после воскрешения и выдвижения Навального на Нобеля, после обнаружения Новичка и (особенно) после разговора Путина с Макроном, который сделал достоянием гласности бредни российского бугра, просто не смогли удержаться.

Нацарапали-таки мелкими буквами "х*й". Но для банкира Васи это уже не проблема - у него они в сто раз значительнее. Это проблема для хулигана, который таким образом лишь расписался в своем поражении.