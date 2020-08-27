Путин официально объявил, что готовит вторжение в Беларусь

Владимир Путин объявил, что подготовил войска для вторжения в Беларусь / Reuters

Путин сообщил о том, что в России создан "резерв" из сотрудников правоохранительных ведомств, который может быть переброшен в Белоруссию в случае, если протестующие перейдут к бесчинствам и погромам.

В определенной мере это:

а) говорит об отчаянном положении самого Лукашенко;

б) о готовности Кремля к вторжению.

Условие Путина ("если перейдут к бесчинствам") здесь просто дымовая завеса. Всегда бесчинства можно организовать, если надо, и никакие протестующие для этого не нужны.

Читайте такжеЧтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в кровиДля протеста в Белоруссии это явный сигнал - Россия теперь не может восприниматься в качестве нейтрального субъекта. Теперь речь может идти только о том, что Россия будет восприниматься исключительно как враг и противник.

Путин продолжает блестящую политику на постсоветском пространстве. Создание врагов из ничего - его личный конек.

Если Лукашенко не дезавуирует заявление Путина, то можно точно говорить, что как субъект политики он окончательно исчез. Теперь он банальная марионетка Кремля. Путин просто озвучивает это публично.