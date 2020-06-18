УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин рубит сук, на котором сидит

Андрей Зубов

российский историк

18 июня 2020, 10:03

Обрушение всей системы властвования Путина уже не за горами.

Путин
Путин сам приближает свой конец/ Reuters

Владимир Путин, когда-то в 2000 году законно избранный на должность президента России на соревновательных выборах, с тех пор последовательно разрушает Конституцию, попирает закон и право, уничтожает независимый суд, принципы демократии и самоуправления, преследуя единственную цель - сохранение своей верховной власти в России вплоть до смерти. Вне всякого сомнения - это тягчайшее преступление перед народом России.

Но парадокс не в этом. Проводя 1 июля голосование по поправкам к Конституции, единственной целью которых является всё то же пожизненное властвование, Путин думает инструментами конституционного права, закона и народного волеизъявления осуществить свою цель, которая сама по себе является тотальным разрушением Конституции, надругательством над законом и всецелой фальсификацией демократии. Как может он надеяться утвердить свою власть на конституционном основании, которое сам последовательно разрушает много лет и разрушил теперь уже вконец?

Читайте также"Обнуляжный" дед Путин намерен править пожизненноГоворя по простому - Путин рубит сук, на котором сидит, и сильно подрубленный им сук, на котором он умостился, уже трещит.

Понятно, что результатом таких неумных действий может быть только обрушение всей системы его властвования. И обрушение очень скорое. Остается наблюдать, стараться минимизировать последствия и не участвовать в делах тьмы.

Андрей Зубов Владимир Путин Конституция России
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:15
В Минздраве рассказали украинцам, как не допустить жесткого карантина в стране
10:05
У Назарбаева нашли коронавирус
10:03
Путин рубит сук, на котором сидит мнение
09:53
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
09:45
Рассчитать дату родов: названы действенные способы
09:32
Нардеп раскрыла желание Путина по Крыму и Донбассу
09:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 июня
09:21
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
09:18
Ученые из США научились выявлять COVID-19 без тестов
08:58
Можно ли покарать Порошенко за его жадность и воровство мнение
08:35
Почему нельзя дарить часы: названы причины
08:34
Коронавирус в Украине на сегодня: Covid-19 поставил новые антирекорды Видео
08:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
08:24
Лукашенко пойдет на все, чтобы подавить майдан в Беларуси мнение
08:17
"Газпром пошел на обман": эксперт объяснил, почему Северный поток-2 может не заработать
07:42
США продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов
06:54
Конфликт США и РФ будет идти в Украине и начнется уже этой осенью мнение
06:29
Модные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслеты Фото
06:02
Ученые выяснили, чем полезно пиво для тела
05:23
"Очень горячо": астролог спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять