Решение КСУ - попытка слить Зеленского

ЕС напугал отменой безвизового режима для Украины из-за решения КСУ /uainfo.censor.net.ua

Письмо о отмена Евросоюзом безвизового режима для Украины из-за недавнего решения Конституционного суда-это еще не угроза, а лишь отражение тех настроений, которые сейчас есть в ЕС. В нем, кстати, содержится алгоритм исправления ситуации. В частности, речь идет о необходимости срочного внесения и рассмотрения ряда предложений по внесению изменений, в том числе, и в Конституцию Украины, относительно создания оснований о существовании антикоррупционных органов. И в сложившейся ситуации это, пожалуй, единственное правовое решение, потому что решение КСУ отменить невозможно.

Действительно, когда Украине предоставляли безвиз, был создан механизм, который предусматривал временное его приостановление в отдельных ситуациях и перспективу его отмены. Но такие решения принимаются не так просто и быстро. Мы помним, как сложно Украине давали безвиз и процесс отмены будет не менее сложным. Потому что сначала его приостанавливают только на 3 месяца, потом к этому вопросу могут еще раз вернуться и, если власть будет пытаться исправить ситуацию определенными действиями, то ничего не изменится. Но само решение об отмене сейчас не может быть принято потому, что на практике безвиз и так не действует из-за пандемии и никто не берется прогнозировать, когда он заработает. Поэтому вопрос отмены безвиза пока чисто теоретический.

Читайте также"Судейские" больше не боятся ЗеленскогоБолее серьезными последствиями может быть прекращение финансовой поддержки ЕС и сотрудничества с МВФ. Но и это будет зависеть от дальнейших действий власти, которой необходимо быстро разработать правовой механизм исправления и обеспечить его принятие на уровне Верховной Рады. И это, мягко говоря, будет непросто. Тем более, что речь здесь идет не просто о принятии закона, а об изменениях в Конституцию, которые требуют двухступенчатого голосования с последним этапом в 300 голосов, которые будет трудно найти. Конечно, можно будет мобилизовать проевропейскую оппозицию, но и этого вряд ли хватит.

В любом случае власть, по меньшей мере, должна продемонстрировать свое желание оперативно урегулировать этот вопрос. Если они это сделают, то и в ЕС не будут спешить с радикальными решениями. Но если Украина будет медлить, то уже через полгода такое решение действительно может быть принято.

То, что это решение было опубликовано сразу после местных выборов, возможно, является свидетельством желания раскачать ситуацию в стране. Потому что все судьи из действующего состава, которые поддержали решение об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение были назначены либо за Януковича, либо за Порошенко. С политической точки зрения это напоминает консенсус между ОПЗЖ и Европейской солидарностью для совместного "слива" Зеленского. Кроме того, нельзя отвергать и корпоративные желания самих судей – ведь проголосовать им за это решение было нетрудно, потому что оно касается и их интересов, не говоря уже о большинстве правящего класса Украины.

Читайте такжеУкраина удержит безвиз с Евросоюзом: в Кабмине сделали заявлениеИ изменить эту коалицию в КСУ Зеленский не может, потому что он не может даже уволить тех судей, которых бы сам назначил – у него нет таких полномочий. И на месте Зеленского было бы неплохо зарегистрировать законопроект о полной отмене КСУ, потому что этот орган власти, учитывая и предыдущие его решения, полностью себя дискредитировал и потерял доверие граждан. Конечно, вряд ли такую инициативу поддержал парламент, но подать сигнал Зеленский обязан быстро, потому что ситуация спроектирована против него лично и от того, как в дальнейшем будет реагировать президент, будет зависеть то, как эта ситуация с решением КСУ по нему ударит. Ведь эту тему уже используют и для раскола в Слуге народа. В дальнейшем все зависит от него - либо он будет действовать решительно и "переломит" ситуацию в свою пользу, либо полностью потеряет контроль над процессом.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко, специально для Главреда