Следующий год для Украины не станет легче уходящего

Тренды, заложенные в этом году, лягут в основу повестки дня 2021 / УНИАН

Внешняя политика Украины в 2020-м оставалась пассивной, неэффективной и местами вялой, что и создаёт почву, порождающую упомянутые риски.

Кроме того, не в нашу пользу играют региональные и глобальные изменения, начиная от китайско-американского противостояния, внутриполитических трансформаций в Российской Федерации и заканчивая эрозией архитектуры безопасности в Евразии.

Впрочем, кризис открывает перед Украиной и возможности, в основном связанные с шансом включиться в один или несколько новых политических проектов типа инициативы "Трёхморья", китайского "Нового шёлкового пути" или формирования геополитической дуги во главе с Турцией.

2021 год не станет легче 2020-го. Тренды, заложенные или усиленные эффектом коронавируса в этом году, лягут в основу повестки дня 2021: социальная радикализация, политическая фрагментация пространств, идеологическая поляризация и обострение соперничества в регионах.

Читайте такжеУ Украины есть только один путь выживанияПриоритетными для Украины в 2021 году, на мой взгляд, должны стать отношения с соседями (Беларусь, Венгрия, Польша, Румыния, Молдова, Словакия + Турция), вхождение в различные инициативы и выход на новые рынки и направления в Африке, Латинской Америке и Азии.

Надеяться на администрацию Джо Байдена в США не стоит. Они будут проваливаться во внутреннюю повестку, а Украина все ещё остаётся периферийным вопросом внешней политики Штатов, который рассматривают исключительно сквозь призму своей стратегии по России.

Ограниченное увеличение финансовой помощи или введение новых санкций против РФ возможно. Однако существенно, это не изменит баланс сил в контексте конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, по крайней мере, пока у нас самих отсутствует конкретное видение урегулирования.