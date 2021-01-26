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США нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носом

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

26 января 2021, 08:40

Американцы хотят убедить европейцев переуступить им права собственности в этом проекте.

Северный поток-2
США могут оригинально решить проблему Северного потока-2 / Reuters

Судно "Фортуна" приступило к укладке трубы Северного потока-2 в датских водах. Этому предшествовало переоформление прав собственности на судно на фирму-однодневку без персонала, которой санкции США, в сущности, безразличны. Кто стал страховщиком работ, не сообщается, но пока датская сторона возражений не высказывает - значит, смена страховщика как-то согласована с ней.

"Академик Черский" так и не приступает к работам, в основном лишь демонстрируя ходовые качества.

По всей видимости, пока идет "пересменка" и административная неразбериха в Вашингтоне, решено проложить хоть сколько-то километров, а там посмотрим.

Американцы между тем пока достаточно гипотетически, но предлагают "расшить" проблему Северного потока-2. Ключевым препятствием являются вложенные европейцами немалые деньги в строительство морского участка - впополам с Газпромом. Речь идет о 4,5 млрд евро европейских инвестиций. Плюсом идет упущенная выгода примерно в сопоставимых объемах. Компенсация затрат и была основным препятствием. Если Трамп давил на европейцев бесплатно, то администрация Байдена, судя по предвыборным заявлениям, будет заливать проблемы деньгами, выбросив на рынок несколько триллионов буквально "вертолетных" денег. Найти среди них десять миллиардов для решения проблемы с европейцами вполне возможно.

Читайте такжеНовые санкции США против СП-2 - это убийство трупаФактически Штаты хотят убедить европейцев переуступить им права собственности в этом проекте. Идея не без изъянов, но это уже гораздо интереснее, чем просто отказаться забесплатно. Газпромовские издержки, понятно, никто гасить не будет. А они, мягко говоря, немалые - 4,5 млрд только морской участок плюс новый газотранспортный коридор на материке стоимостью за 30 миллиардов, ну и плюсом идут неучтенные затраты на сбои в строительстве, включая участие незапланированных ранее судов и манипуляции с ними.

На таких условиях Штаты могут получить контроль над немалым объемом газа, поступающим в Европу. При этом европейцы все более ориентируются на газ в виде СПГ, так как в целом трубопроводные поставки даже в урезанном объеме вполне обеспечивают устойчивость всей европейской энергетики, а СПГ позволяет маневрировать с ценой. Что, кстати, и было целью Европы - диверсификация поставщиков и технологий транспортировки.

Читайте такжеЕвропа прощается с СП-2, чтобы не зависеть от психопата из КремляПри этом нужно понимать, что СП-2 уже однозначно подпадает под Третий энергопакет. Для него специально было сделано исключение с условием, что эксплуатация трубы начнется в мае 2020 года, все сроки вышли, и теперь получить новое исключение будет крайне проблематично.

По всей видимости, судьба проекта так или иначе, но будет решена в этом году. Позиции США довольно сильны. В случае отказа европейцев от выкупа и компенсаций Штаты могут включить новые санкции - как на строительство, так и на эксплуатацию проекта, а в случае перехвата прав собственности - наоборот, дать проекту зеленый свет. У Германии будет нелегкий выбор, но Америка рассчитывает, что вопрос она все-таки дожмет, причем достаточно скоро.

новости России новости США Северный поток-2 Эль Мюрид
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