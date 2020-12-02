Почему мэры наплевали на требования Зеленского

Центральная власть испортила отношения с мэрами крупных городов / Андрей Ермак Facebook

Демарш мэров Львова и Ивано-Франковска, которые выступили против введения локдауна в своих городах, ожидаем и логичен.

Центральная власть во главе с Офисом президента испортила отношения с мэрами крупных городов. Сначала она стала навязывать им свои условия, в том числе, и по теневым схемам. Причем условия эти хамские, которые и Виктору Януковичу не снились.

И теперь мэры дистанцируются от этой власти, которую категорически не уважают и опасаются, что она их может завести не туда. При этом вопросы жизнеобеспечения городов именно мэрам все еще нужно решать.

Читайте такжеВвод локдауна доведет Украину до голодных бунтовКарантин введут или не введут, а выборы уже кончились, отопительный сезон остался и вопросы с больницами, лабораториями решать на местах приходится именно мэрам. Тем более, что и центральная власть переложила всю ответственность за то, что может произойти, именно на мэров. Потому мэры и придерживаются такой позиции, потому что если им придется отвечать за это, то и делать они будут так, как сами считают правильным. По крайней мере, не вводить карантин, когда мелкий и средний бизнес на новогодних ярмарках может закрыть полгода своей выручки.

Соответственно, то, что делают мэры – вполне объяснимо. Самое интересное в том, что мэры как раз предпринимают попытки наладить отношения с центром. Они не сумасшедшие и в курсе, где находится бюджет и не хотят, чтобы центральная власть влезала в местные бюджеты, но пока их попытки сталкиваются с отсутствием собеседника. До них никому нет дела, так как в Офисе президента у всех есть более важные дела, а на мэров не находится ни времени, ни желания искать с ними какие-то компромиссы.

Читайте такжеКарантин на праздники - полная чушьУ Владимира Зеленского нет внятных устремлений и желаний, адекватных масштабу страны, он настолько далек от всей этой политики, что регулярно напоминает марсианина, прибывшего на межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюки.

Сейчас власть не замечает, что у нее зияет гангрена на левой ноге. И, значит, неизбежно начнется заражение крови. Власть – это как вода: если ею не пользоваться, она находит другие пути. И искать их придется уже без участия центральной власти.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда