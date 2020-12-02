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Тотальный локдаун в Украине: почему бунтуют мэры городов

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

2 декабря 2020, 06:52

Позиция местных элит – это результат непоследовательной политики центральной власти.

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Мэры нескольких городов просят власти не вводить карантин / УНИАН

Мэры Львова и Ивано-Франковска Андрей Садовый и Руслан Марцинкив выступили против введения локдауна в своих городах.

Такая позиция местных элит - это результат непоследовательной политики центральной власти, правительства, и, в частности, министра здравоохранения Максима Степанова. Понятно, что на местах будут бунтовать, тем более, если правительство сначала вводит карантин выходного дня, а затем говорит о его неэффективности. Поэтому, с такой нулевой коммуникацией, которая сейчас есть в Офисе президента и правительстве, это не вызывает удивления.

Сейчас Зеленский фактически не контролирует ситуацию и это – большой политический удар по нему. И это произошло потому, что Зеленский не хочет администрировать кризисы – он от них убегает, а они его догоняют, словно снежный ком, и накрывают его с головой. Сейчас он так же их накопил и пожинает плоды. Однако, у него еще есть вариант повлиять на ситуацию – включать санкции и репрессивные меры со стороны правоохранительных органов. Но здесь многое зависит от самого главы МВД Арсена Авакова, а именно, захочет ли он устраивать такие карательные акции против местных элит.

Читайте такжеБез контроля новый локдаун будет бесполезнымОтличие нынешней ситуации от бойкота мэров перед местными выборами в том, что тогда на неповиновении мэры делали себе пиар. Относительно самого Садового, есть большой вопрос-Будут ли это голословные заявления, или это такая попытка поторговаться с офисом президента и получить от него политическую поддержку. Ведь последняя ему необходима, учитывая то, что он, занимая пост мэра, никак не контролирует город.

Что же касается мэров других городов, то вряд ли громкие заявления будут подкреплены решительными действиями. Потому что города до сих пор зависят от субвенций центральной власти и остаться без копейки – не лучшая перспектива. И если Зеленский действительно хотел бы этим заниматься, то хватило бы одного телефонного звонка - мол, если будут бунтовать, то денег не получат.

В любом случае, пока вопрос с карантином – в большей степени надуманный, потому что еще неизвестно, каким он будет и введут ли его вообще.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse специально для Главреда

Владимир Зеленский Анатолий Октисюк Руслан Марцинкив Андрей Садовый карантин 2020 локдаун
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