Украина заплатит за "подарок" Порошенко и Яценюка 2 триллиона гривен

Петр Порошенко / Reuters

О "настоящем президенте" и его новогоднем подарке Украине.

В 2015 году Порошенко, Яценюк и Яресько договорились с кредиторами Украины о "списании 20% долга", а на деле — сдали страну в кабалу и преподнесли нам огромный "подарок" к 2021 году!

Напомню условия реструктуризации.

Начиная уже с этого, 2021 года мы будем выплачивать кредиторам часть от роста ВВП: 15% от превышения в 3%, и 40% с части, превышающей рост в 4%.

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То есть, при росте ВВП, например, на 5%, мы будем отдавать в год около 100 миллиардов гривен при сегодняшних показателях. Это помимо самого долга и процентов по нему!

И так – каждый год, аж до 2040 года! Кабала ценой примерно 2 триллиона гривен!

Давайте поблагодарим и "настоящего президента" Порошенко, и "крепкого хозяйственника" Яценюка, и просто воровку Яресько. Какие замечательные люди, какой замечательный подарок нашей стране!