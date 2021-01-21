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Украина обречена быть площадкой борьбы между Западом и Россией

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 января 2021, 06:54

И Россия, и Запад не признаются в своих реальных ролях и целях в Украине.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / кадр из видео

Путин не боится Навального, гордо заявляет Песков, а Навальный показывает своим смелым поступком - возвращением в Россию - что он не боится мести Путина. Мужественный Навальный вернулся назад в Россию после отравления. Поэтому пока получил всего 30 суток ареста. А что дальше будет, трудно сказать. Организация Кремлем очередного отравления или самоубийства упрямого оппозиционера сталкивается не столько с моральными проблемами или технологическими сложностями, сколько с информационными и техническими следами, которые обязательно оставляют преступники.

Запад запускает новый, мощный, антироссийский "сериал", где Путин и Навальный - главные герои, но не говорит сколько сезонов будет длится этот сериал. Хотя умные люди в окружении Путина осторожно советуют ему отправить Навального назад в Германию, что вызовет острое недовольство Меркель, которая не хочет играть в политический пинг-понг. А тут еще опять замер "Северный поток".

Читайте такжеНавальный едет закапывать фюрера в ближайшей канавеВ любом случае, Запад получает в лице преследуемого и страдающего Навального новый повод для давления на Путина и его окружение, которое уже устало как от упрямства Путина, так и давления Запада. А Запад находит все новые и новые поводы для унижения и давления на Путина и Россию. А Кремлю в очередной раз нечем ответить и нечем защищаться. Злость Путина и активность российской пропаганды уже с трудом скрывают унизительную и пассивную позицию Кремля в этой изматывающий борьбе.

Но причем здесь Украина?

Получается интересная геополитическая пирамида, где Запад научился управлять гибридными методами сопротивляющейся путинской Россией, а Россия посредством коррупции и "пятой колонны" управляет несчастной Украиной.

И Россия, и Запад не признаются в своих реальных ролях и целях в Украине, когда Россия имеет возможность непосредственно давить на Украину, а также через свои отношения с Западом. И наоборот, Запад имеет все возможности прямого давления на Украину, через "программу борьбы" с коррупцией, шантаж МВФ и другие инструменты, и также используя ситуацию в России.

Кстати, в Украине такой вид международных отношений стыдливо называется "внешним управлением", при котором Украина обречена быть площадкой и средством международной политической борьбы, так как лишена возможности и силы выбирать свой путь в пользу одного из геополитических игроков или использовать противоречия между ними в своих интересах.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Виктор Небоженко новости Украины
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