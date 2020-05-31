УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинские элиты - хуторяне, не способные к строительству и реформам

Андрей Головачев

политический эксперт

31 мая 2020, 11:15публикуется на языке оригинала

Несамостоятельность и потребность в покровителе - ключевые характеристики наших правителей, что 400 лет назад, что сейчас.

ющенко, кучма, кравчук
Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - первые три президента независимой Украины / УНИАН

У общества, в котором преобладает крестьянская ментальность, может быть только точно такая же элита, т.е. крестьянская.

Все наши президенты были людьми с хуторянским сознанием. Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак-Зеленский.

Для политического поведения украинской элиты, также как и для всего общества в целом, свойственны такие родовые черты, как:

  • безответственность;
  • подозрительность, недоверчивость к соотечественникам и особенно к иностранцам;
  • благосклонное отношение к вранью и воровству;
  • необразованность;
  • упрямство и глупость.

Но самое главное, это неспособность к стратегическому планированию и, как следствие этого, несамостоятельность и потребность в покровителе.

Эти фундаментальные черты украинской элиты формировалась столетиями и все они так или иначе обусловлены сельским восприятием жизни. Как и сто лет назад, так и сейчас, наша политическая элита похожа на детей, ну, максимум, тинейджеров, которые выпрашивают у родителей деньги на дискотеку.

Для крестьянского менталитета характерен вечный поиск Хозяина, Покровителя, потому что крестьянин по своему сознанию человек внутренне несвободный и Свобода для крестьянина вообще не является той категорией, за которую надо бороться. Крепкий Хозяин гораздо лучше всякой Свободы. Сразу же оговорюсь, что не надо путать борьбу за нового Хозяина с борьбой за Свободу.

Читайте такжеГосударство-имитация, или Почему реформ в Украине никто не дождетсяПо этой причине борьба украинской элиты за свою независимость по факту всегда сводилась к простому переходу к другому покровителю. Но она не пыталась реально "выбороть" независимое государство. Богдан Хмельницкий вытянул Украину из под Польши, но сразу же передал Неньку российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход от России в Польшу.

После распада Российской империи, Центральная рада сначала заключила колониальный договор с Германией. После поражения Германии в 1 мировой войне и потери куратора, Петлюра отдал Пислудскому Волынь и Галичину и, вконец запутавшись, бежал в эмиграцию. Когда пришли большевики украинская элита не смогла консолидироваться и покорно приняла новый режим, заказывая СВ-купе в Москву.

После распада СССР история во многом стала повторятся. Сначала украинская элита ездила по привычке за инструкциями в Москву, получала газ по $50, а затем сделала, на мой взгляд, импульсивную и непродуманную попытку вырваться из российских объятий, чтобы передать себя под покровительство Запада, и в первую очередь США. Произошел обвал экономики, потери территорий, ситуация близка к дефолту без каких либо видимых компенсаций.

Украинская крестьянская элита чувствует себя комфортно только при условии, что она имеет над собой покровителя, который, собственно, и несет всю ответственность за Украину и который принимает все принципиальные решения в ее внешней и внутренней политике.

Так было и 350-400 лет. И без такого покровителя украинская элита похожа на черепаху без своего панциря, на ежика без иголок. Она просто не знает, ЧТО делать и не имеет мотивации ЧТО-ЛИБО делать без покровителя.

Наша элита только на словах говорит, что хотела бы независимости от Запада, в реальности она больше смерти боится этой самой самостоятельности, потому что понимает, что неспособна к самостоятельному эффективному управлению страной.

Сейчас украинская власть находится в растерянности и не понимает что происходит. Суть текущего момента - нежелание Запада исполнять свои покровительствующие функции: Трамп, похоже, в гробу видел Украину и высказался о ней в том духе, что вся украинская элита тотально сгнила от коррупции и страна почти безнадежна. Европа не имеет уже никаких сил на то, чтобы взять покровительство над Украиной: ЕС и так трещит по швам и непонятно выйдет ли он в своем нынешнем виде из эпидемии коронавируса.

Поэтому наша власть в ужасе. Она совершенно не в состоянии самостоятельно отвечать за положение в стране, не готова и не хочет принимать на себя ответственные решения о будущем страны.

Она не знает ЧТО и КАК говорить своему обществу. А главное, как научиться говорить правду , а не рисовать розовые картинки, которые всем уже осточертели.

Поэтому сейчас у нашей власти началась истерика, как у маленького ребенка, который требует чтобы родители по-прежнему катали его на коляске, а не заставляли ходить своими ножками. Он орет, плачет, валяется на земле и пугает своих родителей, закатывая глаза. Зеленский пишет слезные письма в западной прессе, пугает Запад украинским дефолтом и конфликтом с Россией, если его не будут по-прежнему катать на колясочке; он орет, кричит и плачет, он закатывает глаза и готов симулировать летальный исход. Он требует покровительства и готов исполнить любые требования МВФ, лишь бы не потерять покровительства Запада. "Я идиот, отберите у меня молоток, иначе у выбью себе глаза"

Читайте такжеПоумнеет ли украинский избирательЗапад тоже в замешательстве. Он уже осознал, что все его попытки реформировать Украину безнадежны, потому что они упираются в крестьянскую ментальность, которую Запад бессилен изменить ни за 10, ни за 100 лет. С другой стороны, США понимают, что если они откажутся от роли куратора и спонсора Украины, то наша элита рано или поздно вернется к своему прежнему покровителю. Это неизбежно, просто потому что по-другому она не умеет.

Тот, кто всерьез поверил, что после Евромайдана Украина окончательно и бесповоротно выбрала Западный путь, очень наивный человек, плохо понимающий суть вещей.

Украинская элита немедленно сменит свою геополитическую ориентацию, как только Запад не сможет или не захочет исполнять свои покровительственные функции. И при этом заявит, что Запад хотел за копейки скупить ресурсы Украины, разрушить ее промышленность, уничтожить конкурента и всякую подобную лабуду. Вот это и есть крестьянская ментальность украинской элиты.

Андрей Головачев Леонид Кравчук Леонид Кучма Виктор Ющенко Виктор Янукович Петр Порошенко Владимир Зеленский евроинтеграция новости Украины США Россия Европа
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
Больше только в США: Бразилия бьет рекорды по заражению COVID-19
11:26
Шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗ
11:15
Украинские элиты - хуторяне, не способные к строительству и реформам мнение
11:03
Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог
10:44
В последний день весны Карпаты замело снегом
10:41
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
10:20
Модный нюдовый маникюр на лето – френч и геометрия на ногтях: фото Фото
10:08
На админгранице с Крымом таинственно исчез украинский военный
10:01
Кровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: в 25 городах ввели комендантский час Видео
09:42
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
09:09
Повысят ли пенсионный возраст в Украине: Шмыгаль поставил точку Видео
09:07
Коронавирус в Украине продолжает буянить - за сутки опять много больных Видео
08:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
08:40
Ляшко рассказал о второй волне коронавируса и когда наступит пик Видео
08:07
Трамп перенес саммит "большой семерки" и хочет на нем видеть Путина Видео
07:34
Украина ходит по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже мнение
06:48
Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами
06:32
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
06:19
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
06:10
Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять