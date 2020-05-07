Зеленский повторяет траекторию падения Порошенко

Елена Зеленская в новом ролике заявила, что начинает большую розмову про безбарьерность между украинцами / кадр из видео

Офис Президента запустил Елену Зеленскую с программой "разрушения барьеров между украинцами". То что никому не удалось сделать за последние 300 лет взялась сделать жена Президента.

Кому и зачем нужна эта профанация?

Внимательные граждане уже давно подметили, что когда рейтинг Президента начинает стремительно падать и никакие ухищрения уже не помогают, то политтехнологи обязательно предлагают Президенту "запустить Берлагу". Так на сленге острословы называют технологию подключения жен и других домочадцев к программе удержания падающего рейтинга отца семейства. Другими словами, в бой идут последние резервы. Дело спасения гаранта Конституции становиться сугубо семейным делом.

На самом деле политтехнологи прекрасно знают, что ни одна жена президента не в состоянии поднять то, что уже опустилось и не реагирует ни на какие стимулы. Скорее наоборот, учитывая сословно -феодальный характер нашего государства и жуткое социальное неравенство.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиНо, во-первых, когда рейтинг падает, то клиент готов поверить в любую палочку-выручалочку. Во-вторых, сами жены рвутся в бой и если их не остановить в их горячем желании остаться первой леди на второй срок, то они могут наломать кучу дров. В третьих, запускать жен - это западный тренд, это модно, это по-европейски. И, в-четвертых, надо же отрабатывать нехилое бюджетное бабло, которое клиент готов платить за удержание своего рейтинга.

Как я уже не раз писал, Зеленский строго повторяет траекторию падения Порошенко, только в рапиде.

Напомним, что впервые Петр Алексеевич осознал, что надо что-то делать, чтобы не пролететь мимо второго срока еще в марте 2017 года, когда ему мягко сообщили, что реальный рейтинг его не превышает 12% и "могут быть проблемы".

Тогда перед Петром Порошенко было два пути:

либо прекратить дерибанить бюджет, начать срочно проводить реформы, которых требовал Запад, сажать коррупционеров и.т д.

либо продолжать дерибанить бюджет, но параллельно начать активно развешивать народу лапшу на уши.

Петр Алексеевич, разумеется, выбрал второй путь.

"Решение" проблемы начали, как обычно, с глупости. В апреле того же года на экраны запустили дисциплинированную Марину Порошенко, которая старательно, с мячами и скакалками поясняла полуголодным украинцам как... правильно похудеть.

Супруга экс-президента Марина Порошенко недолгое время показывала украинцам по ТВ гимнастические упражнения

Затем Петру Алексеевичу тактично подсказали, что европейские технологии в нищей Украине пока еще не работают и народ, глядя по утрам на фитнесс-упражнения первой леди, только свирепел. Марину срочно убрали, и Порошенко стали готовить к традиционным крестьянским ценностям: Томосу, державной мове и прочей средневековой лабуде.

То, что ОП запустил Елену Зе - это самое яркое подтверждение, что реальный рейтинг Президента, видимо, уже где- то в районе 25%. Ну, а раз так, то приходится жене Зеленского совершать гераклеевы подвиги и разрушить барьеры между украинцами.

Чего только не готовы разрушать первые леди, если их мужья не желают выполнять свои обещания.