УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зеленский повторяет траекторию падения Порошенко

Андрей Головачев

политический эксперт

7 мая 2020, 08:25публикуется на языке оригинала

Елена Зеленская, которая начала "большой разговор про безбарьерность" - последний резерв президента?

Елена Зеленская
Елена Зеленская в новом ролике заявила, что начинает большую розмову про безбарьерность между украинцами  / кадр из видео

Офис Президента запустил Елену Зеленскую с программой "разрушения барьеров между украинцами". То что никому не удалось сделать за последние 300 лет взялась сделать жена Президента.

Кому и зачем нужна эта профанация?

Внимательные граждане уже давно подметили, что когда рейтинг Президента начинает стремительно падать и никакие ухищрения уже не помогают, то политтехнологи обязательно предлагают Президенту "запустить Берлагу". Так на сленге острословы называют технологию подключения жен и других домочадцев к программе удержания падающего рейтинга отца семейства. Другими словами, в бой идут последние резервы. Дело спасения гаранта Конституции становиться сугубо семейным делом.

На самом деле политтехнологи прекрасно знают, что ни одна жена президента не в состоянии поднять то, что уже опустилось и не реагирует ни на какие стимулы. Скорее наоборот, учитывая сословно -феодальный характер нашего государства и жуткое социальное неравенство.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиНо, во-первых, когда рейтинг падает, то клиент готов поверить в любую палочку-выручалочку. Во-вторых, сами жены рвутся в бой и если их не остановить в их горячем желании остаться первой леди на второй срок, то они могут наломать кучу дров. В третьих, запускать жен - это западный тренд, это модно, это по-европейски. И, в-четвертых, надо же отрабатывать нехилое бюджетное бабло, которое клиент готов платить за удержание своего рейтинга.

Как я уже не раз писал, Зеленский строго повторяет траекторию падения Порошенко, только в рапиде.

Напомним, что впервые Петр Алексеевич осознал, что надо что-то делать, чтобы не пролететь мимо второго срока еще в марте 2017 года, когда ему мягко сообщили, что реальный рейтинг его не превышает 12% и "могут быть проблемы".

Тогда перед Петром Порошенко было два пути:

  • либо прекратить дерибанить бюджет, начать срочно проводить реформы, которых требовал Запад, сажать коррупционеров и.т д.
  • либо продолжать дерибанить бюджет, но параллельно начать активно развешивать народу лапшу на уши.

Петр Алексеевич, разумеется, выбрал второй путь.

"Решение" проблемы начали, как обычно, с глупости. В апреле того же года на экраны запустили дисциплинированную Марину Порошенко, которая старательно, с мячами и скакалками поясняла полуголодным украинцам как... правильно похудеть.

марина порошенко
Супруга экс-президента Марина Порошенко недолгое время показывала украинцам по ТВ гимнастические упражнения

Затем Петру Алексеевичу тактично подсказали, что европейские технологии в нищей Украине пока еще не работают и народ, глядя по утрам на фитнесс-упражнения первой леди, только свирепел. Марину срочно убрали, и Порошенко стали готовить к традиционным крестьянским ценностям: Томосу, державной мове и прочей средневековой лабуде.

То, что ОП запустил Елену Зе - это самое яркое подтверждение, что реальный рейтинг Президента, видимо, уже где- то в районе 25%. Ну, а раз так, то приходится жене Зеленского совершать гераклеевы подвиги и разрушить барьеры между украинцами.

Чего только не готовы разрушать первые леди, если их мужья не желают выполнять свои обещания.

Елена Зеленская Владимир Зеленский Петр Порошенко Андрей Головачев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:03
В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ Южное
08:59
Тимошенко отказалась рассказывать о полученных из США миллионах долларов
08:40
Коронавирус на вынос: как не заразиться, покупая кофе в ларьке
08:36
Осатанели от самоизоляции: девушки с голой грудью и в трусах проехались на мотоциклах - видео Видео
08:25
Зеленский повторяет траекторию падения Порошенко мнение Видео
07:59
Врач назвала новую дату пика эпидемии коронавируса в Украине
07:38
"Греши": Вика Кошутина в БДСМ-упряжи засветила грудь
07:27
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 7 мая
07:25
Сколько украинцы будут платить за свет после отмены льгот на электроэнергию
06:55
Тарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергию мнение
06:31
Радоваться рано: немецкий вирусолог предупредил о новых вызовах из-за COVID-19
06:02
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: советы диетолога
05:28
"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт
04:57
Смертельный удар коронавируса: ученые выяснили новую опасность COVID-19
04:33
Комаровский рассказал, полезен ли секс для укрепления иммунитета Видео
04:11
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
03:25
В Москве обнаружили мертвым экс-главу КГБ Эстонии
02:47
Ученые выявили коварную опасность меда
02:43
Ранние признаки беременности – на что обращать внимание Видео
02:22
В Италии ученые первыми в мире заявили о создании вакцины от Covid-19
02:11
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
01:50
"Люди уже насмехаются": Труханов заявил об окончании карантина в Одессе Видео
01:47
Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото
01:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
00:54
На Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов
00:19
День радио 2020 и День Евсея: какой сегодня праздник 7 мая, что делать Видео
06 мая, среда
23:58
Названа зарплата Зеленского за год президентства
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
23:39
Опрос показал катастрофически низкую поддержку Путина в РФ
23:13
Студентка из Болгарии увеличила губы до нереальных размеров: видео не для впечатлительных Видео
22:40
На Харьковщине учитель биологии обучает с помощью рэпа: курьезное видео Видео
22:21
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
22:10
Порноактриса возбудила фанатов грудью и попой на сексуальных фото Фото
22:01
"Треш и ж*па": Стаховский оценил участие Усика в пропаганде РПЦ
21:42
Госдеп обвинил Россию в сеянии хаоса вокруг пандемии коронавируса
21:36
Расшифровали имя ребенка Илона Маска
21:23
Переговоры с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака
20:56
Возле Мелитополя пронесся страшный смерч: опубликовано видео Видео
20:55
"Лишитесь должностей": Зеленский пригрозил губернаторам за задержки выплат медикам
20:27
"Один больной заражает сотни": в Киевсовете оценили сроки запуска метро
20:22
Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом
19:55
В Киево-Печерской лавре с новой силой вспыхнул Covid-19 Видео
19:40
Модные кроссовки лето 2020: топ-7 главных трендов - фото Фото
19:33
От заморозков до летнего зноя: синоптики удивили прогнозом на май 2020
19:21
Школа Від пацанки до панянки 2020 работает на карантине Фото
18:55
"Голоса есть": Арахамия рассказал о судьбе соцсетей РФ в Украине
18:52
Кума экс-президента Оксана Билозир строит высотку в Киеве впритык к метро
18:24
Известный миллиардер покончил жизнь самоубийством
18:20
"Система ухудшается": в Киеве врачи пожаловались на резкое снижение зарплат Видео
18:13
В мае Львов засыпает снегом: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять