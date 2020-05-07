Зеленский повторяет траекторию падения Порошенко

Елена Зеленская, которая начала "большой разговор про безбарьерность" - последний резерв президента?
Офис Президента запустил Елену Зеленскую с программой "разрушения барьеров между украинцами". То что никому не удалось сделать за последние 300 лет взялась сделать жена Президента.
Кому и зачем нужна эта профанация?
Внимательные граждане уже давно подметили, что когда рейтинг Президента начинает стремительно падать и никакие ухищрения уже не помогают, то политтехнологи обязательно предлагают Президенту "запустить Берлагу". Так на сленге острословы называют технологию подключения жен и других домочадцев к программе удержания падающего рейтинга отца семейства. Другими словами, в бой идут последние резервы. Дело спасения гаранта Конституции становиться сугубо семейным делом.
На самом деле политтехнологи прекрасно знают, что ни одна жена президента не в состоянии поднять то, что уже опустилось и не реагирует ни на какие стимулы. Скорее наоборот, учитывая сословно -феодальный характер нашего государства и жуткое социальное неравенство.
Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиНо, во-первых, когда рейтинг падает, то клиент готов поверить в любую палочку-выручалочку. Во-вторых, сами жены рвутся в бой и если их не остановить в их горячем желании остаться первой леди на второй срок, то они могут наломать кучу дров. В третьих, запускать жен - это западный тренд, это модно, это по-европейски. И, в-четвертых, надо же отрабатывать нехилое бюджетное бабло, которое клиент готов платить за удержание своего рейтинга.
Как я уже не раз писал, Зеленский строго повторяет траекторию падения Порошенко, только в рапиде.
Напомним, что впервые Петр Алексеевич осознал, что надо что-то делать, чтобы не пролететь мимо второго срока еще в марте 2017 года, когда ему мягко сообщили, что реальный рейтинг его не превышает 12% и "могут быть проблемы".
Тогда перед Петром Порошенко было два пути:
- либо прекратить дерибанить бюджет, начать срочно проводить реформы, которых требовал Запад, сажать коррупционеров и.т д.
- либо продолжать дерибанить бюджет, но параллельно начать активно развешивать народу лапшу на уши.
Петр Алексеевич, разумеется, выбрал второй путь.
"Решение" проблемы начали, как обычно, с глупости. В апреле того же года на экраны запустили дисциплинированную Марину Порошенко, которая старательно, с мячами и скакалками поясняла полуголодным украинцам как... правильно похудеть.
Затем Петру Алексеевичу тактично подсказали, что европейские технологии в нищей Украине пока еще не работают и народ, глядя по утрам на фитнесс-упражнения первой леди, только свирепел. Марину срочно убрали, и Порошенко стали готовить к традиционным крестьянским ценностям: Томосу, державной мове и прочей средневековой лабуде.
То, что ОП запустил Елену Зе - это самое яркое подтверждение, что реальный рейтинг Президента, видимо, уже где- то в районе 25%. Ну, а раз так, то приходится жене Зеленского совершать гераклеевы подвиги и разрушить барьеры между украинцами.
Чего только не готовы разрушать первые леди, если их мужья не желают выполнять свои обещания.