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Зеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступать

Николай Фельдман

журналист

3 февраля 2021, 10:39

Решение о санкциях против собственника телеканалов NewsOne, ZIK,112 Тараса Козака беспрецедентное, новое для украинских реалий и потому оно, в первую очередь, политическое.

Зеленский
Зеленский пошл в наступление против Медведчука/ Reuters

Ломаются копья вокруг юридической чистоты указа Зеленского и решения СНБО против Козака-Медведчука.

Даже явно независимые от пророссийских взглядов правозащитники оценивают эти конкретные санкции позитивно, но при этом утверждают, что вводить их было нельзя.

Разберемся.

Итак, санкции вводятся против юридических лиц и физических лиц.

С юрлицами вопросов нет, а вот что касается физического лица Козака, то аргумент номер один за незаконность санкций против него - это гражданство Украины самого Козака.

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоОппонентами санкций утверждается, что они незаконны, поскольку закон "Про санкции" не предусматривает, что санкции могут быть введены против граждан Украины.

Это не совсем так. Закон говорит, что санции могут быть введены против физического лица-нерезидента. А это не значит, что санкции не могут быть введены против граждан Украины.

Резидентство - это понятие, которому важно не гражданство, а экономические интересы физического лица. И определяется оно в соответствии с налоговым кодексом.

Разъяснения государственной фискальной службы относительно определения статуса резидента Украины или нерезидента говорят о том, что носитель гражданства Украины вполне легко может быть признан в Украине нерезидентом.

Для определения точного статуса резидента/нерезидента Украины следует обратиться к пункту 14.1.213 Налогового кодекса, из которого следует, что гражданина Украины можно определить нерезидентом, если такое физлицо имеет место постоянного проживания в другой стране и (внимание!) более тесные личные и экономические связи - центр жизненных интересов - в другой стране. Это практически буквальное цитирование нормы налогового кодекса.

Как установлено даже публичным журналистским расследованием, у Тараса Козака есть, судя по всему, незадекларированная гражданская супруга, с которой у него есть, по его собственному признанию, общий ребенок. Она - гражданин России, на которую оформлен очень богатый нефтедобывающий бизнес. В Российской Федерации. И этот бизнес создает возможности Козаку скупать активы в Украине, в том числе известные, как медиахолдинг Медведчука.

Читайте такжеРеванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 годуИтак, существуют основания утверждать, что более тесные (!) экономические и личные связи Козака, центр его жизненных интересов, находится в РФ. Там живет его супруга и ребенок, там ведется бизнес, который приносит существенные доходы Козака.

Таким образом, основания для признания его нерезидентом существуют. И, кстати, ещё большой вопрос - нужно ли какое-либо дополнительное подтверждение статуса нерезидента для того, чтобы ввести персональные санкции именно против этого физлица. Скорее всего, согласно элементарной логике делопроизводства, необходимо хотя бы какой-либо формальный документ о нерезидентстве Козака от фискалов нужно иметь.

Но не факт. Закон "О санкциях" не утверждает, что СНБО обязано получить для введения санкций подтверждение статуса нерезидента. Поскольку в решении о санкциях против Козака есть ссылка на материалы СБУ, то, вполне возможно, что в таких материалах может находиться экспертиза с общим выводом фискалов относительно статуса нерезидента Козака.

В любом случае, решение о санкциях беспрецедентное, новое для украинских реалий и потому оно, в первую очередь, политическое.

Если Зеленский искренне и оперативно стремится выполнить рекомендации США для полноценного сближения с администрацией Байдена - шаг с введением санкций можно только приветствовать. Если же он поведет двойную игру - она станет очень быстро очевидной и спровоцирует масштабный кризис. В любом случае, "на полшишки поиметь" Медведчука невозможно. Идти придётся до конца.

санкции Владимир Зеленский Виктор Медведчук ZIK NewsOne 112 Украина Тарас Козак
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