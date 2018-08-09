Порошенко процитировал Сталина

Президент открыл линию по изготовлению артснарядов / УНИАН

Украина готова к серийному выпуску тех видов боеприпасов, которые до недавнего времени были дефицитными, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я поздравляю с тем, что мы не просто провели испытания, не просто испытания продемонстрировали высокое качество работы этих коллективов, которые сегодня принимают участие в нашем празднике. Но мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток», - сказал президент на открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров в Государственной акционерной холдинговой компании «Артем».

Он также отметил, что первые испытания были проведены только в первом квартале этого года и уже сейчас речь идет о серийном производстве.

«Я хочу поздравить украинский народ - испытания прошли успешно», - сказал глава государства.

Он также добавил, что со всего мира в Украину поставляли современное оборудование двойного назначения.

«Оборонной промышленности хорошо это известно, потому что значительная часть этого оборудования установлена сейчас в этих цехах. Новейшие станки, на которых производится «Ольха», прибыли из Турции и уже работают. Многие страны мира сегодня поставляют это уникальное оборудование, на котором работают работники оборонной промышленности Украины», - сказал Порошенко.

В то же время Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя запуск на киевском заводе «Артем» производства артиллерийских боеприпасов крупного калибра, написал: «За последние четыре года артиллерия — бог войны — обеспечила надежную оборону украинской земли».

Отметим, что в СССР в годы Второй мировой войны в пропагандистских материалах «Богом войны» называли артиллерию. Этот же термин использовал советский диктатор Иосиф Сталин в ходе своего выступления на приеме в честь выпускников военных академий в мае 1941 года.

Напомним, ранее журналист рассказал о заграничном отдыхе президента.