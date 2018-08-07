"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президента

Журналист Александр Дубинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко скорее всего отдыхает сейчас в Испании – так как именно там в данный момент отдыхают его дети.

"Поймал Порошенко на очередной брехне – отдыхал он в Испании вместе с детьми. Дочка Саша aka lavirim Порошенко спалила папку в Instagram", – написал Дубинский на своей странице в Facebook.

На своем сайте журналист уточнил, что глава государства проводит отдых не в Марбелье, на старой вилле, уже найденной журналистами, а в испанском городе Ронда. "Куда ваша дочь, закончившая колледж, пригласила подруг – и отчиталась об этом в Instagram", – добавил он, прикрепив скриншоты с аккаунта, который, по его словам, принадлежит дочери Порошенко.

Стоит отметить, что в комментариях к посту немало нашлось скептиков: "Дочка спалилась, но его ж на фотках нет", " Так а где на фото Порошенко?", " А где собственно ложь?" и т.п.

В то же время ряд комментаторов верят доказательствам журналиста. "А почему бы нет… страна в войне, в говне и в долгах по самые уши, а детки вместе с папой отдыхают… Тварь, что еще сказать…", "Так Гарант сам себя "спалил", когда "лично" звонил журналистке… Если бы промолчал, так нет же. А тут еще эти фото. Говорить уже не о чем, репутацию не спасти", – пишут люди.

Напомним, Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании. Гарант назвал СМИ заангажированными и продажными.