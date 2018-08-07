Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании

Порошенко заявил, что в ЕС он находится не во время отпуска

Корреспондент ТСН Ольга Василевская готовила материал о таинственном исчезновении президента Петра Порошенко, предположив, что он отдыхает в испанской Марбелье.

Анонс сюжета журналист опубликовала на своей странице в Facebook: "В поисках Петра Алексеевича довелось подняться на самую высокую гору в Марбелье".

Прозвучал звонок из Администрации президента, где заверили, что гарант желает поговорить с автором сюжета. После вежливого приветствия он заявил, что не отдыхал в Марбелье, а сюжет ТСН назвал проплаченной акцией для его дискредитации. Он заявил, что не знает, где отдыхают его дети, поскольку это их личное дело.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был".

Журналист поинтересовалась, есть ли у него вила в Марбелье и почему его самолет неделю стоит в Вене. Однако на эти вопросы гарант отвечать не захотел и отключился.

Напомним, в АП заявили, что Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в Евросоюзе, где проводил неофициальные встречи с европейскими лидерами, а не проводил отпуск.