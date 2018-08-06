В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода

Гарант не гулял, не отдыхал, и не развлекался на яхтах - гарант в Европе занимался важными делами, заверяют в АП

Президент Украины Петр Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в Евросоюзе, где проводил неофициальные встречи с европейскими лидерами, а не катался на яхте, отдыхал в Испании, или еще где-то.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе с целью проведения ряда встреч", - официально заявили в Администрации президента, передает Украинская правда.

При этом в АП заверили, что поездка оплачивалась исключительно из личных средств президента.

"Ни одной копейки из государственного бюджета на эту поездку потрачено не было", - подчеркнули в АП.

Читайте также"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВПри этом в Администрации отвергли все домыслы о местонахождении Порошенко, которым начало полниться общество после его таинственной пропажи. В частности, отметили в АП, президент не был в Испании, и уж точно не катался на яхте у Сардинии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пропал со своего рабочего места, и по некоторым данным, не появлялся там с начала недели.

Позднее "пропажу" заметили в одном из столичных ресторанов за ужином с семьей.