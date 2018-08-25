Порошенко неправильно процитировал гимн ОУН

Президент открыл военный парад цитатой из "Марша українських націоналістів".
Открывая военный парад в честь Дня независимости Украины, президент Петр Порошенко процитировал гимн Организации украинских националистов (ОУН) и сделал ошибку.
"Зростив нас гнів и злість на ворогів", - процитировал президент текст "Марша українських націоналістів" ("Зродились ми великої години") авторства украинского писателя и литературоведа Олеся Бабия, передает телеканал "112 Украина".
Однако в оригинале строчка звучит как "Кормив нас гнів і злість на ворогів":
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
"Марш українських націоналістів" ("Зродились ми великої години") - песня на слова украинского писателя и литературоведа Олеся Бабия. Музыку приписывают Омеляну Нижанковскому. В 1932 году утверждена гимном ОУН.
Напомним, поздравляя жителей Ялты с Днем города 11 августа, Петр Порошенко процитировал гимн Украины и допустил сразу три ошибки.