Порошенко неправильно процитировал гимн ОУН

Президент Украины Петр Порошенко

Открывая военный парад в честь Дня независимости Украины, президент Петр Порошенко процитировал гимн Организации украинских националистов (ОУН) и сделал ошибку.

"Зростив нас гнів и злість на ворогів", - процитировал президент текст "Марша українських націоналістів" ("Зродились ми великої години") авторства украинского писателя и литературоведа Олеся Бабия, передает телеканал "112 Украина".

Однако в оригинале строчка звучит как "Кормив нас гнів і злість на ворогів":

Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів,

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гнів і злість на ворогів.

"Марш українських націоналістів" ("Зродились ми великої години") - песня на слова украинского писателя и литературоведа Олеся Бабия. Музыку приписывают Омеляну Нижанковскому. В 1932 году утверждена гимном ОУН.

Напомним, поздравляя жителей Ялты с Днем города 11 августа, Петр Порошенко процитировал гимн Украины и допустил сразу три ошибки.