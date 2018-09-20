Порошенко озвучил свою позицию по "железному занавесу" против эмиграции украинцев

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что не намерен устанавливать "железный занавес", который бы сдерживал эммиграцию граждан Украина за границу.

Свою позицию он озвучил в ходе ежегодного послания Верховной Раде в четверг, 20 сентября.

"Железный занавес на границе, как в советские времена, никто ставить не будет. Дорогие работодатели, выход один - увеличивайте зарплаты, если не хотите, чтобы украинцы ехали за границу, а работали у нас", - обратился он к условным "всем работодателям".

По его словам, работодателям в Украине необходимо стремиться быть конкурентоспособными на рынке труда.

"Я уже говорил о том, что Украина становится частью единого европейского рынка труда, и здесь тоже никуда не деться от конкуренции", - отметил глава государства, подчеркнув важность улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест должны сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, в свою очередь это даст возможность повышать пенсии.

В сентябре глава МИД Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

В ходе 60-минутной глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".

Основные тезисы 60-минутной речи Порошенко не стали сенсационными и по сути стали повтором уже высказанных ранее мыслей. Они касались украинской экономики, курса страны на ЕС и НАТО, автокефалии УПЦ, отмены депутатской неприкосновенности и войны России против Украины.