Сплошная "перемога": главное из послания Порошенко Раде

20 сентября 2018, 12:10

Основные тезисы Порошенко изложил за 60 минут.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

Глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".

Основные тезисы 60-минутной речи Порошенко не стали сенсационными и по сути стали повтором уже высказанных ранее мыслей. Они касались украинской экономики, курса страны на ЕС и НАТО, автокефалии УПЦ, отмены депутатской неприкосновенности и войны России против Украины.

Курс на ЕС и НАТО

Свое выступление президент начал с того, что выразил надежду на скорое голосование за внесенные им в парламент в начале сентября поправки в Конституцию, закрепляющие курс страны на Евросоюз и НАТО.

"Мы выбрались из лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости. И с 2014 года твердо следуем своим путем, и это путь к Европейскому Союзу и НАТО", - сказал Порошенко.

По словам президента, только интеграция Украины в евроатлантическое пространство "гарантирует стране и мир, и безопасность, и независимость, и повышение уровня жизни".

Стоит отметить, что эти поправки предполагают исключение из Конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды. 

"Из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота (РФ. - Прим.) в Украине. И после того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", - пообещал Порошенко.

Договор о "дружбе" с Россией

17 сентября президент Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. "Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщил он в Twitter.

Во время выступления Порошенко несколько нардепов покинули зал Рады

Теперь документ должен одобрить парламент. "Теперь последнее слово, дорогие мои, за вами, - Верховной Радой", - сказал он.

Экономика Украины

По словам Порошенко, "никто больше не отрицает нашу европейскую идентичность", однако выполнение Соглашения об ассоциации Украины с ЕС необходимо ускорить, поскольку доля стран Евросоюза в украинском экспорте, по его словам "колеблется от 42 до 43 процентов".

Он отметил, что это весомый компенсатор тех потерь, которые из-за "войны, экономической блокады и закрытия рынков создала нам Россия".

"Нам нужно искать все больше и больше торговых партнеров, точки опоры на региональных рынках, которые демонстрируют высокие темпы роста и где есть спрос на нашу продукцию", - заключил президент.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему не покупает газ непосредственно у России и отметил рост ВВП на 3,8 процента.

"Нестандартные ответы на шаги противника"

Глава государства обратился к руководству Минобороны страны и ВСУ с требованием разработки "нестандартных и асимметричных ответов на любые сценарии и планы противника".

"Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учетом нашего уникального опыта отпора агрессии", - сказал он, параллельно отметив "наращивание обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря".

Наши воины вышли воевать босиком против самой большой армии на континенте, - сказал президент.

Языковой вопрос и автокефалия УПЦ

Порошенко похвастался тем, что в стране УНР и УПА признали как освободителей и указал на "усилилений позиций украинского языка". 

"Мы утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа... Еще раньше всех беспокоил вопрос: как заставить украинцев не читать российские книги и перейти на украинские? Теперь это удалось", - констатировал он.

Говоря о процессе предоставления автокефалии УПЦ, Порошенко заявил о возвращении ее на "достойное место в мировом православии".

"Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии", - сказал он.

При этом президент отметил, что ему неизвестно о сроках предоставления Томоса Константинопольским патриархатом: "Я не знаю, когда дадут Томос и привезут его в Украину".

Он также пообещал, что государство защитит права "тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы".

Укол в адрес Юлии Тимошенко: "Кто-то лоббирует парламентаризм канцлерского типа, что является "призраком авторитаризма"

"Агенты Кремля"

Президент в своем выступлении потребовал регистрировать "агентов влияния" государства-агрессора.

"Дать им отпор силой закона и силой убеждения... Некоторые телеканалы, издания, интернет-сайты, стали неприкрытым рупором российской пропаганды" - заявил он.

Пообещал закончить ООС за день

Порошенко отметил, что "пятая колонна" в Украине, из-за которой наблюдаются тенденции к формированию "мощной пророссийской оппозиции" в новом парламенте, "пытается собрать в кучу разные свои шеренги, пользуясь преимуществами демократии".

"Свою роль вижу в том, чтобы силой закона и силой убеждения не дать никакого шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь, путь независимости, путь европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он.

Отмена депутатской неприкосновенности

Глава государства призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

"Уверен, что в партийные программы уже в который раз вписать обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на неотложном голосовании соответствующих изменений в Конституцию", - сказал он.

В зале послышался смех

Президент напомнил, что "максимально упростил нардепам задачу", предложив ввести эту норму со следующего созыва парламента.

Напоследок Петр Порошенко пояснил смысл своего предвыборного лозунга.

"Армия, язык и вера - это не лозунг. Это - формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", - сказал он.

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Россия Евросоюз Верховная Рада Петр Порошенко автокефалия УПЦ
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