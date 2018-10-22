Украина рискует повторить хаос после Оранжевой революции - Atlantic Council

Президентские и парламентские выборы на Украине, которые пройдут в 2019 году, будут одними из самых важных за все время независимости.

Об этом пишет авторитетный ресурс Atlantic Council, отмечая, что перед стартом избирательной кампании стоит помнить о нескольких факторах.

"После Оранжевой революции Украина пережила пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование "оранжевыми" лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится", - отмечает издание.

Читайте такжеПутин утвердил стратегию на выборы в УкраинеТакже надо помнить, что избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент. Кроме того, в Украине нет настоящих политических партий, а потому существует реальная вероятность того, что Украина повторит хаотическое прошлое после Оранжевой революции.

По версии Atlantic Council, шансы на второй тур у таких пророссийских кандидатов как Юрий Бойко или Вадим Рабинович крайне низкие, поскольку большинство их избирателей находятся либо на Донбассе, либо в Крыму, и голосовать на предстоящих выборах не смогут.

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