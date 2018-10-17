Перекрутить фарш назад невозможно: что будет с Украиной после президентских выборов

Поскольку я регулярно критикую тех или иных политиков, то мне столь же регулярно задают вопрос: "Критикуешь – предлагай! За кого же голосовать на предстоящих президентских выборах?"

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно ответить на два других: Можно ли на выборах радикально изменить политический и экономический курс и кто реально имеет шансы на них победить?

Очевидно, что "перекрутить фарш назад" невозможно, как и невозможно поменять курс страны на 180 градусов. Украина не станет вдруг Белоруссией или Сингапуром. Даже Украиной 2013 года она уже не станет. И победить здесь могут только "кандидаты Майдана" - Тимошенко, Порошенко или кто-то из второго эшелона (Гриценко, Вакарчук, Садовой). Это сейчас – самые реальные варианты. Кто-то из них станет следующим президентом.

Кто из них предпочтительнее?

1. Варкачук или Садовой – самый благоприятный для нас исход выборов. При них все останется как есть – внешнюю политику будет определять Госдеп, экономическую – МВФ. Но хоть смотреть на все это будет не так стыдно.

2. Порошенко – второй с конца вариант. Все просто останется как есть.

3. Тимошенко или Гриценко – худший выбор. Совершенно непонятно, чего от них ждать. Вернее, понятно, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Они точно способны ломать, однако никто не видел, чтобы они что-то строили.

Читайте такжеНа выборы идут "ручные" националисты ПорошенкоНо это ведь не все варианты, возразите вы. Поэтому продолжаем…

Фантастическим, но математически возможным итогом выбором может быть победа Ляшко, Зеленского или Бойко.

И этот итог мне нравится еще меньше. Здесь мы получим полномасштабный политический кризис в лучшем случае (Ляшко, Зеленский) или развал страны в худшем (Бойко). Нет, не потому, что Бойко хуже всех остальных. Просто его победу "майдан" не признает никогда.

Так за кого же в итоге идти голосовать? По-моему, самый правильный вариант ответа на этот вопрос - ни за кого.

Голосование это право, а не обязанность. Нет достойного кандидата – нет голоса.

Пока они не заставляют нас голосовать силой – пусть голосуют за вот это вот всё сами.