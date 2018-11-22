В Раде приняли важное решение по госбюджету-2019

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Парламентский комитет по вопросам бюджета одобрил в целом законопроект (№9000) о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект изменений в Бюджетный кодекс и проект Государственного бюджета на 2019-й", - написал Саенко в Facebook.

Кроме того, Комитет одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность главы Минфина (сейчас врио. - Прим.).

Проект закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" был внесен в Раду в сентябре.

Предполагается, что доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн при росте ВВП на уровне 3 процентов и снижении инфляции до 7,4 процента.