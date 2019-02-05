Янукович нажаловался на руководство Украины в ГБР

Виктор Янукович пожаловался на топ-чиновников Украины в Госбюро расследований / Reuters

Бывший беглый президент Украины Виктор Янукович нажаловался на высших должностных лиц страны в Государственное бюро расследований.

В ГБР передано заявление и документы, в которых украинских чиновников обвиняют в потере Крыма, насильственном захвате власти, госизмене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году, написал адвокат экс-президента Виталий Сердюк в Facebook.

По данным юриста, документы по поручению беглеца передали в Госбюро расследований во вторник, 5 февраля.

"…передали в ГБР заявление и 9 томов доказательств, свидетельствующих о совершении высшими должностными лицами Украины преступлений, предусмотренных ст. ст. 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса…", — отметил защитник.

Виктор Янукович пожаловался на топ-чиновников Украины в Госбюро расследований / facebook.com/Виталий Сердюк

Опубликовано Виталием Сердюком Вторник, 5 февраля 2019 г.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Справка. Статья 109 Уголовного кодекса. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статья 111. Государственная измена.

Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Статья 115. Умышленное убийство. Статья 255. Создание преступной организации. Статья 293. Групповое нарушение общественного порядка. Статья 294. Массовые беспорядки. Статья 295. Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку. Статья 396. Сокрытие преступления.