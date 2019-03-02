Порошенко рассказал о "нерадужных" последствиях плана Путина по Донбассу

2 марта 2019, 09:50

Расчеты президента России по Украине провалились, утверждает украинский лидер.

Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе от плана Владимира Путина пострадали русскоязычные жители
На Донбассе от плана Владимира Путина пострадали русскоязычные жители, сообщил Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что от плана президента Российской Федерации Владимира Путина по востоку Украины пострадало в первую очередь русскоязычное население Донбасса.

Захваченный Донецк и часть Донецкой области — полностью разрушены, рассказал глава государства в Мариуполе на заседании Совета регионального развития Донецкой области, пишет УНИАН.

По его словам, на неподконтрольной Киеву территории противник захватил и отжал предприятия, вырезал, что мог, на металлолом, а оборудование отправил в РФ, разрушил тысячи жилых домов и объекты инфраструктуры.

"…Расчеты Путина провалились. Мы выстояли и вывели экономику из пике, компенсировав значительную часть потерь", — утверждает украинский лидер.

Ранее экс-министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что при президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на страну-агрессора — Россию.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Россия Петр Порошенко Владимир Путин
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