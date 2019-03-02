Порошенко рассказал о "нерадужных" последствиях плана Путина по Донбассу

На Донбассе от плана Владимира Путина пострадали русскоязычные жители, сообщил Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что от плана президента Российской Федерации Владимира Путина по востоку Украины пострадало в первую очередь русскоязычное население Донбасса.

Захваченный Донецк и часть Донецкой области — полностью разрушены, рассказал глава государства в Мариуполе на заседании Совета регионального развития Донецкой области, пишет УНИАН.

По его словам, на неподконтрольной Киеву территории противник захватил и отжал предприятия, вырезал, что мог, на металлолом, а оборудование отправил в РФ, разрушил тысячи жилых домов и объекты инфраструктуры.

"…Расчеты Путина провалились. Мы выстояли и вывели экономику из пике, компенсировав значительную часть потерь", — утверждает украинский лидер.

Ранее экс-министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что при президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на страну-агрессора — Россию.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.