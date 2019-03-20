Джемилев рассказал о секретном отчете ФСБ по Крыму

В отчете ФСБ явка на "референдум" в Крыму указана на уровне 34,2%, рассказал нардеп / Reuters

Народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что в отчете Федеральной службы безопасности РФ для руководства, который не был предназначен для прессы, указана явка на российский "референдум" в Крыму на уровне 34,2% от общего числа избирателей.

Заявления, что в Крыму на "референдум" пришли более 80% жителей является примитивной ложью, рассказал политик в интервью Фактам.

По его словам, на полуострове на выборах никогда не была явка свыше 60%.

"…Нашим людям удалось увидеть один отчет ФСБ, отправленный руководству в Москве (они же не врут своему начальству, им нужна объективная картина — не для прессы). Там сказано, что явка была 34,2%...", — отметил собеседник.

Нардеп добавил, что такая цифра похожа на правду и почти совпадает с выводами украинских экспертов насчет политических настроений в Крыму.

Читайте такжеПорошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму"...из 180 тысяч крымских татар, имеющих право голоса, на участки пришло немногим более 900 человек. Это около полпроцента. Остальные поддержали призыв Меджлиса бойкотировать незаконный "референдум", — добавил Джемилев.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.