Степанов намекнул, что его увольняют за проведение честных выборов - эксперт

9 апреля 2019, 20:47

Президент должнен был четко объяснить причину отстранения губернатора, считает Сергей Гайдай.

максим степанов
Максим Степанов выступил против Петра Порошенко

Полититтехнолог Сергей Гайдай прокомментировал заявление губернатора Одесской области Степанова, который отказался уходить в отставку после указа Петра Порошенко, а после намекнул, что его увольнение связано с голосованием в первом туре выборов президента.

По словам политтехнолога, если президент увольняет губернатора, которого в свое время сам назначил, общество имеет право услышать и причину отставки.

"Но если мы не слышим этого от президента, мы слышим от самого Степанова, который считает, что его уволили за то, что не поддержал в Одесской области систему подкупа избирателей. Не стал раздавать субсидии по спискам сторонникам президента, которые были сформированы. И за это был наказан", – сказал в комментарии Главреду Гайдай. 

По словам политтехнолога, главным мотивом чиновника стало возмущение.

"Степанов возмущен. И он попытался обществу сообщить, что его увольняют за то, что он провел честные выборы. Что президенту такие люди не нужны. А нужны те, кто готов во втором туре максимально мобилизовать системы подкупа и админресурс президента на выборах", - резюмировал эксперт.

Читайте также"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора Степанова

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности редседателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обяанности Сергея Паращенко.

Сам же губернатор Одессы заявляет, что от Порошенко ему действительно поступило предложение уйти по собственному желанию, однако Степанов отказался, о чем и заявил прямо главе государства.

Комментируя указ Порошенко чиновник отметил, что документ является незаконным и намерен продолжить выполнять свои обязанности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Максим Степанов Сергей Гайдай
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:06
В центре Киева в метро устроили массовую драку: опубликовано видео
20:47
Степанов намекнул, что его увольняют за проведение честных выборов - эксперт
20:37
Без рогаток и взрывчатки: полиция рассказала, кого не пустит на дебаты в НСК Олимпийский Видео
20:19
Врачи рассказали, как из-за упрямства Меган Маркл ее ребенок оказался в опасности Видео
19:51
Кабмин может не поддержать отставку "бунтаря" Степанова – политтехнолог
19:46
Война не закончена: Украина понесла новые потери на Донбассе Видео
19:27
Украина пригрозила кремлевской телепропагандистке Скабеевой последствиями в ПАСЕ
19:19
Драка под офисом Зеленского: митингующие подрались из-за плаката Фото Видео
19:10
"Не рассмешить и не встать на колени": у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным
18:45
Стало известно, кто разместил скандальные борды с Путиным и Порошенко
18:06
Пасха и майские 2019: в Укрзализныце рассказали, сколько и куда добавят поездов
17:40
Макрон встретится с Порошенко и Зеленским – СМИ
17:28
Боевики "спалились" на использовании новейшего российского оружия на Донбассе: опубликованы фото Фото Видео
17:09
Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита
16:53
Сотрудники ФСБ "повязали" участника Правого сектора: опубликовано видео Видео
16:45
Главред ищет редактора ленты новостей
16:23
Maruv показала редкое фото с мужем
16:09
В Сеть "залили" видео того, как ВСУ грохнули по террористам под Авдеевкой Видео
16:04
"Позорная манипуляция": соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным
15:45
На Общественном рассказали, что сделают в случае срыва дебатов Порошенко и Зеленского
15:21
"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора Степанова
15:20
В Москве прощаются с Георгием Данелией: фото и видео Фото Видео
14:23
Названо главное условие исчезновения в Украине маршруток
14:20
Украина не должна свернуть с курса на вступление в ЕС и НАТО - Бурбак
14:16
"Это рассказ 18+": Тилль Линдеман прокомментировал роман со Светланой Лободой
13:59
Европа ищет диалога с Россией – эксперт
13:55
В Хмельницком школьницы били сверстницу по лицу и снимали унижения на видео Видео
13:38
Трагедия в Донецкой области: при разминировании прогремел взрыв, есть погибший и раненые Видео
13:17
Украину накроют дожди — синоптик Видео
13:15
"Зима близко": в Киев приедет актер, сыгравший Короля Ночи в Игре престолов
13:12
Как Порошенко и его гоп-компания превратились в нафталин мнение
13:00
Выборы 2019: экс-министр сказал, что грозит Украине в случае победы Порошенко Видео
12:59
Украине нельзя выходить из ПАСЕ в знак протеста – политолог
12:28
Поборовшая рак певица впервые выпустила песню после болезни Видео
12:24
Порошенко будет мстить украинцам за выбор Зеленского мнение
12:21
У Зеленского рассказали подробности нападения Барны
12:12
Эксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕ
12:10
Бунт на тонущем корабле: почему так важен демарш Степанова против Порошенко мнение
12:06
В Харькове разместили рекламные борды с Порошенко и Путиным, опубликовано фото
11:46
"Динозавры идут в атаку": Забужко "проехалась" по Зеленскому Видео
11:45
"Молодая и красивая!": Алла Пугачева покорила сеть дерзким образом
11:41
Возврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко мнение
11:25
В Раде создали межфракционное объединение За Зеленского
11:21
Голосовать во втором туре пойдут сразу четыре страны мнение
11:20
В ЕС оценили ближайшие перспективы членства Украины
10:56
Украина получила крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров Видео
10:47
Девушка дня Instagram: модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер Фото
10:26
Украина выдала РФ обвиняемого в убийстве главного редактора российского Forbes
10:12
"Парад Петра Алексеевича": о чем Порошенко говорил на Свободе слова, и за что его раскритиковали в Сети Фото Видео
10:05
Британский парламент запретил жесткий Brexit
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться