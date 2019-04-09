Степанов намекнул, что его увольняют за проведение честных выборов - эксперт

Максим Степанов выступил против Петра Порошенко

Полититтехнолог Сергей Гайдай прокомментировал заявление губернатора Одесской области Степанова, который отказался уходить в отставку после указа Петра Порошенко, а после намекнул, что его увольнение связано с голосованием в первом туре выборов президента.

По словам политтехнолога, если президент увольняет губернатора, которого в свое время сам назначил, общество имеет право услышать и причину отставки.

"Но если мы не слышим этого от президента, мы слышим от самого Степанова, который считает, что его уволили за то, что не поддержал в Одесской области систему подкупа избирателей. Не стал раздавать субсидии по спискам сторонникам президента, которые были сформированы. И за это был наказан", – сказал в комментарии Главреду Гайдай.

По словам политтехнолога, главным мотивом чиновника стало возмущение.

"Степанов возмущен. И он попытался обществу сообщить, что его увольняют за то, что он провел честные выборы. Что президенту такие люди не нужны. А нужны те, кто готов во втором туре максимально мобилизовать системы подкупа и админресурс президента на выборах", - резюмировал эксперт.

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Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности редседателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обяанности Сергея Паращенко.

Сам же губернатор Одессы заявляет, что от Порошенко ему действительно поступило предложение уйти по собственному желанию, однако Степанов отказался, о чем и заявил прямо главе государства.

Комментируя указ Порошенко чиновник отметил, что документ является незаконным и намерен продолжить выполнять свои обязанности.