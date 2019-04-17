Политологи спрогнозировали, грозит ли Украине досрочный роспуск парламента

17 апреля 2019, 07:15

По мнению специалистов, ситуацию с вероятным роспуском Рады назвать однозначной нельзя никак.

Рада
Пустой зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Известный политолог Николай Спиридонов в комментарии Главреду оценил риски роспуска Верховной Рады Украины, которые возникли в условиях политической турбулентности из-за выборов президента.

 "Юридически конечно можно найти зацепку. Например, фактически нет коалиции, и были случаи в истории этого парламента, когда он по 30 дней на плановую сессию не собирался – брал очень длительные зимние каникулы. А вот то, что у Зеленскому для похода на выборы нужна команда – уже аргумент. Кто может назвать хотя бы десятку-двадцатку из партии "Слуга народа"? Ему нужно будет все-таки сформировать свою команду, которой по факту не. И для этого нужно время. И октябрь представляется оптимальным месяцем. Он и команду к формированию списков (концу августа) успеет собрать. И рейтинг не успеет еще растерять", - считает Спиридонов.

Читайте также"Будет плохо всем". Политолог рассказал, чем могут обернуться досрочные выборыВ целом политолог думает, что возможность роспуска Рады сильно преувеличена, а в распространении слухов и недомолвок о ней заинтересовано окружение действующего президента Петра Порошенко.

"Якобы Зеленский, такой нехороший, распустит Раду, а президент – нет. То есть, политические элиты, депутаты и парламентские группы могут посмотреть немного благосклоннее на еще действующего президента. Ведь он не собирается распускать Раду. И мы лишних два-три месяца еще досидим. Но эта технология вряд ли сработает. Но думаю, на выборы в ВР пройдут так, как и запланировано – октябре", - подытожил Спиридонов.

Политолог Владимир Фесенко, напротив, убежден, что в роспуске парламента прямо заинтересованы оба прошедших во второй тур выборов президента кандидата - но лишь в случае своей победы.

"Петру Порошенко, в случае победы на выборах, нужно сохранить свой рейтинг и электорат, которые он собирал последние полгода. И который будет очень непросто удержать. Сам же Зеленский сейчас не даст ответа на эти вопросы. Формально, ему надо быстрее провести выборы в Раду, чтобы сохранить свой электорат, и получить большинство, которого сейчас нет. Но объективно, даже если он захочет приостановить полномочия Рады, сделать это ему будет очень сложно. Если руководство парламента и правительство не согласятся, а это можно сделать не позднее 27 мая, то у него будет не больше недели – десяти дней. Но если они не согласятся, то провести преждевременные выборы будет практически невозможно", - высказался он.

Напомним, ранее эксперт Михаил Гончар рассказал Главреду о возможных последствиях досрочных выборов в Раду.

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