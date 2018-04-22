"В Раде соберется всякой твари по паре": эксперт рассказал о последствиях досрочных выборов

Досрочные выборы невыгодны для Украины.

Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".

Он напомнил, что о досрочных парламентских выборах в Украине речь идет, как минимум, год. "Вероятно, что сценарий досрочных выборов в парламент вписывается в другой сценарий – дополнительной хаотизации Украины", – считает Гончар.

По его мнению, досрочные выборы не дадут новое качество парламента. А отставка Гройсмана может быть своеобразным громоотводом, но не приведет к появлению нового качества исполнительной власти с заменой одной премьерской фигуры на другую.

"Мы уже это прошли в 2015 году. Последствия досрочных выборов, если все-таки они состоятся, не принесут полного краха для нынешнего правящей группировки БПП, но и не приведут к тотальному успеху оппозиции. Они просто отобразят реалии политической войны "всех против всех". В такой парламент попадет "всякой твари по паре", – резюмировал эксперт.

Ранее эксперт оценил вероятность отставки Гройсмана и досрочных выборов в Раду. По словам эксперта аналитического центра "Дом демократии" Анатолия Октисюка, украинская политическая жизнь продолжает напоминать вулкан перед извержением.

При этом Гройсман уже объявил, что идет на выборы. Большинство пользователей соцсетей не слишком позитивно оценили эту новость.

Напомним, ранее Гончар объяснил, чем обернется намерение РФ разорвать газовые контракты с Украиной.

Также эксперт рассказал, сколько украинского газа Россия украла после захвата Крыма. Инвестировать в захваченные месторождения РФ не может.

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