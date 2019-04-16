Бывший губернатор подал в суд на Порошенко из-за своего увольнения

Валерий Головко / poltava.to

Экс-глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко совершил попытку через суд отменить и добиться признания противозаконным указ действующего президента Петра Порошенко о своем увольнении.

Соответствующее данные были выложены в открытый доступ на портале Судебная власть Украины. Иск Головко подал в Кассационный административный суд в минувший понедельник 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента от 15 марта о его увольнении. Кроме Петра Порошенко, ответчиком по делу в документах значится Полтавская облгосдаминистрация.

По данным портала "Полтавщина", интересы Головко в этом деле будет защищать Кирилл Легких − сын его бизнес-партнера Виктора Легких.

Напомним, ранее, в воскресенье, 14 апреля, Петр Порошенко публично заявил о том, что планирует - в случае своего переизбрания на пост президента – добиться внесения изменений в Конституцию и ликвидации в Украине всех должностей губернаторов.