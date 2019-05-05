Паника в Кремле: журналисты раскрыли причину "паспортного указа" Путина

Раздачей паспортов Кремль реагирует на смену власти в Киеве / УНИАН

Указом об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ украинцам Кремль реагирует на смену власти в Киеве.

Теперь для России политика нового президента Украины – загадка, говорится в сюжете проекта Украинские сенсации.

Журналисты подчеркивают, что у Москвы уже есть новый план борьбы с Украиной – провоцирование кризиса. Сначала топливного, а затем и экономического. Для реализации этого плана Кремль легко может найти помощников среди украинской власти.

При этом российский президент Владимир Путин поднимает тему предоставления паспорта РФ не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам. Впрочем, это лишь продолжение целого ряда обманов украинского народа.

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В материале подчеркивается, что победа на выборах в Украине Владимира Зеленского – четкий символ и для россиян, что возглавить страну может новый человек.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Зеленский сломал традиционную систему плавной передачи власти между кандидатами, поэтому теперь в Кремле просто не понимают, что будет дальше.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

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1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.