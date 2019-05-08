"Двойное дно": известный астролог назвал главную опасность инаугурации Зеленского

Астролог назвал главную опасность инаугурации Зеленского / Reuters

Для инаугурации будущего президента Украины Владимира Зеленского дата 28 мая никак не подходит, так как она грозит стране застоем и стагнацией.

"Здесь будет много загадок, неясности, неопределенности, зыбкости. Здесь будет двойное дно. Много разговоров ни о чем, много шума. Тактика будет мешать стратегии, каждый суслик будет на своем поле агрономом", – цитирует Обозреватель известного астролога Александра Валентиновича.

По его словам, если Зеленский вступит в должность президента Украины именно 28 мая, то "ментальная и конкретная деятельность, практичность и тактические вопросы будут в явном противоречии со стратегическими планами и с общими положениями".

Читайте также"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации ЗеленскогоСвою позицию он пояснил положением планет: в этот день Луна будет без курса.

"Обычно о таких положениях астрологи говорят: не произойдет ничего нового относительно того, что уже есть. Это значит: ситуация будет развиваться в сторону старого или того, что уже существует", – уточнил эксперт.

Более того – при таком раскладе шансы Петра Порошенко вернуться в президентское кресло резко возрастают, предупредил Валентинович.

Напомним, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации – выбрав 19 мая – и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

В свою очередь в Раде нет четкой позиции относительно даты инаугурации Зеленского, рассказал Главреду политолог Олег Саакян. При этом у Зеленского в этом вопросе "есть золотая акция".

При этом политолог Руслан Бортник объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского. Ситуация, когда президентские и парламентские выборы проходят в один год, в Украине сложилась впервые.