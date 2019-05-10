Деньги Януковича: Украина вернула 3 миллиона долларов с кипрских компаний экс-президента

Виктор Янукович / кадр из трансляции

Государственные исполнители взыскали в пользу Украины 55 миллионов гривен и 1 миллион долларов по делу о спецконфискации средств беглого президента Виктора Януковича, который сейчас живет в РФ.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По информации, 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 млн гривен и 1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович, сбежавший в Российскую Федерацию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank. Экс-президент в 2011 году вывел деньги с литовского счета в банке через офшорную компанию Vega Holding Limited.

Также ранее Главред сообщал, что прокуратура Швейцарии ищет деньги Януковича и провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. Это сделано в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына экс-президента Александра Януковича, который подозревается в отмывании денег.