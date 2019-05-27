Песков рассказал, что ждет захваченных украинских моряков

Песков рассказал о судьбе украинских моряков / ТАСС

25 мая Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге вынес вердикт в деле о захвате в плен украинских моряков. Согласно решению, Россия должна немедленно освободить три украинских военных корабля, а также 24 захваченных украинских моряков. Но Россия отказывается выполнять решение суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по инциденту в Керченском проливе остается неизменной, судьбу украинских моряков должен решить суд.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", — сказал Песков, передают Ведомости.

В свою очередь, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер оценил решение Международного трибунала по морскому праву по захвату Россией украинских моряков и судов. По его мнению, России давно пора освободить украинских моряков и корабли.

Отметим, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру Яни Капу и катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО Лефортово и Матросская тишина. 26 января раненых украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово.

Напомним, ранее в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков.

Также ранее в трибунале ООН состоялись слушания по делу о незаконно захваченных РФ украинских моряках.

Также сообщалось, в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков.