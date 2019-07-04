Адвокат Небесной сотни объяснил, что стоит за скандалом с регистрацией Клюева

4 июля 2019, 12:07

По словам Виталия Тытыча, историю могли раскрутить специально, чтобы позже "спасать Украину от реванша".

Виталий Титыч
Виталий Тытыч

Адвокат Небесной сотни Виталий Тытыч объяснил Главреду, как получилось, что одиозный политик Андрей Клюев попал в список кандидатов в народные депутаты и кто может за этой историей стоять.

По его словам, решение зарегистрировать бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в нардепы было пробным шаром в контексте других персонажей, подозреваемых в преступлениях, а акцент общественности и СМИ был смещен на Клюеве специально.

"Вывод суда, что Клюев, якобы проживавший в Донецке, все это время находился на территории Украины -  это очень опасный прецедент. Да, действительно это оккупированная территория и это территория Украины. Но законодательство не настолько тупое, как наши судьи. При допуске к выборам, кроме проживания на протяжении пяти лет, есть такое понятие - имеет право голоса. В соответствии с законом про гражданство Украины – это правовая связь с украинским государством, которая отображается во взаимных правах и обязательствах.

И очевидный факт, что лицо, которое находится на временно-оккупированных территориях, не является частью правовой системы Украины. И не может быть в нашей системе привлечено к тем процедурам, к которым привлекается обычный гражданин. И эта связь про право голоса, которая указана как обязательный ценз, была утрачена. Уже нет взаимных прав и обязательств, этот сегмент нарушен", - отметил Тытыч.

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По его словам, ЦИК не имела права регистрировать Клюева кандидатом, поскольку против него возбуждено несколько дел, причем, не только в деле пыток студентов и разгона мирных демонстрантов в ноябре 2013 года, но и в коррупционных преступлениях на 170 миллионов.

"И именно в этом деле Печерский суд давал разрешение проводить специальное досудебное расследование. И именно по этому делу Клюев находился в розыске Интерпола до марта 2019-го.

"Не исключаю, что Клюев и Шарий – это пробная закидка, чтобы откатать схему. При этом ЦИК и Верховный суд – это полностью детища Петра Порошенко. И получается, что все было сделано так, как надо определенным силам. Ведь решения в пользу таких персонажей, как Клюев и Шарий подняли волну. В СМИ заговорили о "реванше", а все эти "порошенки" тут же вызвались нас спасать", - резюмировал адвокат.

Напомним, 1 июля Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил экс-главе АП времен Януковича Андрею Клюеву принять участие в выборах.

2 июня Клюев был зарегистрирован кандидатом в депутаты в  46-м одномандатном избирательном округе.

После этого экс-президент Петр Порошенко объявил, что его команда присоединяется к акции "Терпеть больше нельзя", которая прошла во вторник, 2 июля, на Майдане Независимости. Акция была направлена против регистрации Клюева и блогера Шария кандидатами в депутаты.

Вечером 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Клюева, за его снятие с выборов все судьи проголосовали единогласно. Также был недопущен до выборов Шарий.

Выбор в парламент состоятся 21 июля.

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ЦИК Верховный суд Украины Андрей Клюев Виталий Тытыч Анатолий Шарий
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