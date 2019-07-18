Стали получать материалы на топ-чиновников: Сытник поблагодарил Баканова

Сытник сообщил, что есть позитивные сдвиги в расследовании громких уголовных дел / nv.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Андрей Сытник заявил о "потеплении" отношений между его ведомством и Службой безопасности Украины после того, как СБУ возглавил Иван Баканов.

Как пишет РБК-Украина, на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики 18 июля Сытник сообщил, что в Бюро стали поступать материалы относительно топ-чиновников. Он связал это прогресс с новым главой СБУ Бакановым.

"В НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников. Такого раньше за 4 года не было никогда. Максимум, что от СБУ поступало - это материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас ситуация меняется, спасибо (главе СБУ, - ред.) Баканову за последние сдвиги по тем делам, которые мы расследуем", - отметил директор Бюро.

Также, по словам Сытника, детективы активизировали работу со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Уже есть более трех десятков подозрений, которые находятся в разработке. А уже сегодня возможно будет объявлено подозрение одному высокопоставленному чиновнику, сказал он.

Кроме того, директор НАБУ сообщил, что на сегодня есть позитивные сдвиги в расследовании громких уголовных дел, в частности, о коррупции в оборонной сфере.

Напомним, 18 июля коррупционный скандал в оборонке получил продолжение. По словам президента Владимира Зеленского, украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов: их вывели на оффшорные счета.