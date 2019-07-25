"Мама" Меркель и "дед" Владимир: Безсмертный рассказал о перспективах "нормандского формата"

Роман Безсмертный / Gazeta.ua

Встреча внешнеполитических советников лидеров Нормандской четверки должна состоятся концу лета после многолетнего перерыва, сообщил gредставитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Он подчеркнул, что переговоры в "нормандском формате" во многом построены на личностных контактах.

"Вспомните, как начинались встречи лидеров США и России, когда они заявили, что договорились называть друг друга Борис и Билл. Помните? А потом договорились называть друг друга Петр и Франсуа. А как будут именовать себя месье Владимир и месье Макрон? И где здесь место "маме" Меркель и "деду" Владимиру?" – добавил Безсмернтый в интервью Сегодня.

Читайте такжеПервый шаг к возобновлению нормандского формата: в Зе-команде оценили переговоры с Путиным

Напомним, 17 июня, по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Президент Украины заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

На следующий день, 18 июля, на в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ангела Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые пообщались.