Взятка в 20 миллионов: Сытник анонсировал допрос Кличко

Виталия Кличко ждут на допрос

В ближайшее время возможен допрос мэра Киева Виталия Кличко, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, дело касается возможного предложения 20 млн долларов взятки руководителю Офиса президента Андрею Богдану за сохранение в должности председателя КГГА действующего Киевского городского головы.

"Дело было зарегистрировано потому, что поступило письменное заявление мэра Киева Кличко по этому поводу с просьбой зарегистрировать производство, и также был публичное выступление руководителя Офиса президента. Это как раз и стало поводом для начала расследования", - заявил он на совместном брифинге руководства НАБУ и САП о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве.

Читайте такжеВзятка за "неприкосновенность": Кличко и Богдана допросят в НАБУ - СМИСытник добавил, что расследование таких дел начинается с допроса заявителя. "Допроса еще не было, но мы надеемся, что в ближайшее время его проведем", - подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, 30 июля Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение в должности главы КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой проверить заявление руководителя Офиса президента Богдана о попытке подкупа в его интересах.

5 августа НАБУ открыло дело о возможной попытке подкупа Богдана за сохранение в должности председателя КГГА Виталия Кличко.