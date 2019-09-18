Фиктивное предпринимательство больше не преступление: так захотели депутаты

Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство / УНИАН

В среду, 18 сентября, парламентарии, которые ранее не захотели отменять закон Зеленского об импичменте, поддержали во втором чтении законопроект №1080, который исключает фиктивное предпринимательство из Уголовного кодекса Украины.

К слову, документ поддержали 347 народных депутатов, при этом минимальное количество голосов, необходимое для принятия решение, - 226.

Теперь из Уголовного кодекса будет исключена статья 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).

Теперь под значительным размером непоступивших в бюджет средств подразумевается сумма, превышающая установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. гривен до 85 тыс.), под большим размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. гривен до 119 тыс.), под особо большим – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. гривен).

Читайте также​"Чмо шоколадное, сидел бы дома, спился": Порошенко задремал в Раде и попал на видеоНапомним, ранее сообщалось, на ближайшей пленарной неделе депутаты Верховной Рады Украины должны рассмотреть 39 вопросов. При этом дополнительно планируется включить в повестку еще 24 законопроекта, сообщил во время согласительного совета в понедельник, 16 сентября, глава парламента Дмитрий Разумков.

"На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, среди них - 24 законопроекта, требующие подготовки к рассмотрению во втором чтении, 2 законопроекта о ратификации международных договоров. Предлагается дополнительно включить в повестку дня 2 сессии еще 24 законопроекта", - сказал Разумков.