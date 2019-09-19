Недолго мучилась: Савченко нашла новую работу и похвасталась ею - видео

Надежда Савченко (справа) / УНИАН

Экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко стала телеведущей на канале Zik, который с недавних пор принадлежит Тарасу Козаку − человеку, которого СМИ называют соратником скандального политика Виктора Медведчука.

Савченко теперь ведет передачу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом". В ролике-анонсе, выложенном на YouTube, она обещает рассказать о секретах украинского парламента, в том числе и "как принимаются преступные для украинцев законы".

Напомним, ранее Надежда Савченко, будучи на отдыхе в Черногории, снялась в смелой фотосессии. До этого экс-нардеп до тошноты ужаснула украинцев в Сети похабной выходкой в Раде.